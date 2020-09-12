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日職／13日先發戰羅德 張奕再拚本季第2勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張奕將再次挑戰本季第2勝，同場對壘羅德先發投手美馬學。 擷圖自畫面
張奕將再次挑戰本季第2勝，同場對壘羅德先發投手美馬學。 擷圖自畫面

歐力士隊明天下午4時出戰羅德隊，由台灣投手張奕先發登板，前一場因提前退場無緣爭取勝投，明天將再次挑戰本季第2勝，同場對壘羅德先發投手美馬學。

兩隊今天的賽事因雨延賽，歐力士明天一戰的預定先發投手仍是張奕，他本季前4場先發，累積1勝2敗、防禦率3.74，唯一勝場為8月22日對西武獅隊，投5局無失分。

他的前一場先發為9月6日，對樂天金鷲隊先發4局失4分（責失2分），退場時球隊握有6：4領先，但他投完前4局已用97球，未能投滿5局取得勝投資格。張奕當時表示，因為首局失分有影響到節奏，也會好好反省過早退場，沒能替球隊撐長局數。

張奕明天遭遇羅德，為本季第二度過招，前次交手投7.2局、104球都是張奕一軍生涯新高，該役挨了馬丁（Leonys Martin）的兩分砲，最終也承擔敗投。

羅德先發投手為美馬學，本季先發11場，拿下6勝2敗、防禦率4.84，本季對戰歐力士則是還沒有勝敗進袋。

張奕 羅德 歐力士

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