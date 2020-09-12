聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／13日先發戰羅德 張奕再拚本季第2勝
歐力士隊明天下午4時出戰羅德隊，由台灣投手張奕先發登板，前一場因提前退場無緣爭取勝投，明天將再次挑戰本季第2勝，同場對壘羅德先發投手美馬學。
兩隊今天的賽事因雨延賽，歐力士明天一戰的預定先發投手仍是張奕，他本季前4場先發，累積1勝2敗、防禦率3.74，唯一勝場為8月22日對西武獅隊，投5局無失分。
他的前一場先發為9月6日，對樂天金鷲隊先發4局失4分（責失2分），退場時球隊握有6：4領先，但他投完前4局已用97球，未能投滿5局取得勝投資格。張奕當時表示，因為首局失分有影響到節奏，也會好好反省過早退場，沒能替球隊撐長局數。
張奕明天遭遇羅德，為本季第二度過招，前次交手投7.2局、104球都是張奕一軍生涯新高，該役挨了馬丁（Leonys Martin）的兩分砲，最終也承擔敗投。
羅德先發投手為美馬學，本季先發11場，拿下6勝2敗、防禦率4.84，本季對戰歐力士則是還沒有勝敗進袋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言