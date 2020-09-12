中職／悍將隊投手接連出狀況 新洋投奇優力提前開箱

因為先發輪值接連出狀況，富邦悍將隊新洋投奇優力提前「開箱」，明天將在新莊棒球場對樂天桃猿隊先發。

悍將隊近3場比賽先發投手接連成傷兵，羅力8日對統一獅隊投3.2局，被球打到手肘提前退場，9日換邦威手指破皮、只投4局換人，昨天陳仕朋只撐了1.2局。

悍將隊總教練洪一中表示，陳仕朋右側斜腹肌輕微拉傷，可能要休息1周，羅力目前也還有一點點腫脹，下個禮拜再看狀況。

球季已經接近尾聲，洪總說：「也不用預設立場，像季初一樣、一定要休息幾天再投，他能夠投就要回來投，否則等到休息好了，比賽也打完了。」

由於昨天陳仕朋的突發狀況，原定明天先發的江國豪臨時出場中繼，已經先用掉，奇優力明天提前出賽、頂替先發。