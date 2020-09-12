中職／做好被譙的心理準備 洪一中認為聯盟改判正確

富邦悍將隊總教練洪一中做好被球迷罵的心理準備，他認為，不管用什麼方式來判斷，「昨天不想淌混水，但回去看影片後覺得不對，還是要講，聯盟改判是正確的。」

洪一中親自示範動作、輔助解釋，「陳家駒有兩個錯誤，第一是不應該站在本壘板後方，再來是接到球跪下去、把整個本壘板蓋住」。

洪總看完這段本壘攻防影片，確認是陳俊秀的腳已經先進來，「如果踩不進去（本壘），那就是捕手就是阻擋」，依照這這樣的邏輯，改判安全回壘得分沒錯。

洪一中認為，根本無須使用「衝撞條款」判定，「看起來就是腳先進去，沒判阻擋也是得分」，但聯盟取了第2個判定（阻擋）來說明，才會引發爭議，「其實就是單純得分」。

中信兄弟總教練丘昌榮爆跳如雷，洪一中可以理解，「依照節奏來看，瞬間是球先到，人還在前面，但球先到不是重點，誰先踩才是重點，所以才會有輔助判決」。

洪一中示範動作。記者婁靖平／攝影

洪一中說：「瞬間看起來是出局，但定格畫面看得出來，人家（陳俊秀）進去了、陳家駒還是在上面，而之前劉時豪的狀況又不一樣，那是延伸、不是阻擋。」

「波西條款」原意是保護捕手，洪總說：「所以跑者不能撞，但有權利相對也有義務，阻擋了就要被判妨礙。」

洪總感觸很多，昨晚一直在看影片，「怎麼看都是得分，不知道大家在吵什麼，改判是正確的，球迷罵到要秘書長下台，蠻離譜的」。

洪一中在發言前做好準備被「譙」，「撥亂反正一定會被罵，但是非黑白顛倒，這樣不行」。

洪總說，自己沒有為誰講話，「就是看完影片後的判斷，明明對的事情（改判），我還是必須得講。」