中職／判決爭議有夠多 聯盟下周一開總教練會議

中職本季爭議判決不斷，近日又因「波西條款」引爆各界論戰，聯盟將於下周一（14日）召開季中總教練會議，討論近期比賽判決和相關判決事項，盼釐清各隊疑問。

中信兄弟與樂天桃猿隊在本周四的比賽，因本壘攻防戰引發話題，兄弟捕手陳家駒在持球狀態下，仍被判決未讓出跑者進壘路線構成阻擋，猿隊得分算數；聯盟隔天召開記者會，說明改判正確，但並未解答外界疑惑，反而掀起更大的質疑。

中職從2016年實施「波西條款」以來，爭議判例不斷，類似情況有不同判決結果，也有質疑用意明明是保護捕手，卻反而成為捕手的「緊箍咒」。

兄弟球團不滿，春訓時就曾請裁判來教學，確認怎麼站位、怎麼觸殺，才不會被判阻擋，結果卻和當初說明不同。中職獨樹一格的「波西條款」，衝擊捕手認知，領隊劉志威昨天在會後表示，現在當務之急，就是要讓大家對規則都有一致性的共識。

聯盟預計於下周一下午2點召開季中總教練會議，針對近期比賽判決及相關判決事項進行討論，由副秘書長王惠民主持，邀請五球團總教練，並召集裁判長及各賽務主管共同出席。