中職／登頂下半季領先 曾豪駒：不想太多一場一場打

從上半季中段開始戰績向下探底，樂天桃猿隊在今天以7：4擊敗富邦悍將隊後，終於站上下半季戰績第一，總教練曾豪駒表示，「一場一場慢慢下去打，不用想太多。」

猿隊今年開季狂拉7連勝，球隊狀況卻開高走低，5月中旬開啟了與中信兄弟隊的黃金交叉，最終讓出上半季王座，必須力拚下半季爭取總冠軍賽門票。

曾豪駒表示，「上半季一開始很順，後來被趕過，調度上有些瑕疵需要檢討。」下半季捲土重來，猿隊在今天贏球後，回到第一位置，曾豪駒對此表示，接下來的期許就是，「一場一場把該做的做好，選手在需要他們時可以做出貢獻，投手也可以完成責任局數。」

猿隊今天敲出14支安打，內野手梁家榮個人就貢獻3安打，也將連續安打場次推進到12場，成為猿隊陣中近況最穩的打者。

曾豪駒也提到，梁家榮今年的心態成長很多，比較沉穩，在攻擊上也有策略，也不會害怕失敗，有看見他好的一面。