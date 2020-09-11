中職／王溢正繳6局失2分好投 猿隊收拾悍將

本土左投過招，資深派的王溢正投滿6局失2分，以優質先發帶領樂天桃猿隊以7：4擊敗富邦悍將隊，年輕世代的陳仕朋則因傷投不滿兩局提前退場。

猿隊與悍將隊今天起展開三連戰，首戰先發投手上演王溢正與陳仕朋的本土左投對決，但22歲的陳仕朋因傷只投1.2局失2分，「姊姊」王溢正則以87球吃滿6局，被敲8安打，只因高國輝的兩分砲掉分。

猿隊第二局由梁家榮保送、郭嚴文敲出安打攻占得點圈，陳仕朋三振林承飛後卻因傷無法續投，由歐書誠接手，陳晨威敲出內野安打，帶有2分打點，幫助猿隊先馳得點。

悍將隊在第五局靠高國輝的兩分砲追平，但猿隊隨即在六局由林承飛敲出陽春砲，要回領先，也幫王溢正討回勝投資格。

今天的陳仕朋，加上周二的羅力、周三的邦威，悍將隊本周一連三戰先發投手都因傷提前退場，將戰局交給牛棚，江國豪此役後援3.2局被敲4安打、失2分，承擔敗投；去年選秀第十輪選進的投手李建勳，也在此戰演出生涯初登板。

高國輝單場2支安打、4分打點，今天開轟達陣單季20轟，這也是他自2015年39轟、2016年34轟後，再次完成20轟球季。