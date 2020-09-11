中職／德保拉重回投手三冠王 率領兄弟擊敗獅隊

中信兄弟隊今晚台南棒球場出戰統一獅隊，洋投德保拉以7局、失1分的優質表現，率隊12：2擊敗獅隊，德保拉重回投手「三冠王」。

德保拉賽前防禦率3.76、11勝，都是聯盟排行榜排頭，139次奪三振，落後隊友米蘭達的141K；今晚德保拉飆出7次三振，累積三振數又超越米蘭達，重新躍居排頭。

德保拉僅被獅隊敲出3支安打，2局下被吳桀睿擊出陽春砲，也是他在此戰唯一失分，拿到個人本季第12勝，防禦率降為3.63，都是聯盟第一。

兄弟首局靠許基宏保送、周思齊全壘打先拿兩分，2局上再以3次保送、犧牲觸擊及陳文杰、岳東華安打拿兩分。

周思齊近3戰有兩場開轟，本季累積全壘打13支，7局上再敲二壘打送進兩分，單場兩安、貢獻4分打點。

兄弟在7局上打了11人次，靠6支安打、3次保送及高飛犧牲打，單局拿6分拉開差距。