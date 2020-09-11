日職／王柏融代打敲安送回追平分 宋家豪中繼1局無失分

日職樂天隊今天出戰火腿隊，台灣投手宋家豪在7局登板中繼，投1局無失分，效力火腿隊的另名台灣好手王柏融，則在9局上場代打，敲出追平比數安打。

宋家豪6日對歐力士隊中繼，被擊出3分砲，昨天再對軟銀隊中繼投1局，以三上三下結束對手攻勢，最快球速達150公里。

今天宋家豪在7局上、球隊領先1分的戰況登板接替投球，先對清水優心投出三振，再讓西川遥輝、平沼翔太擊出飛球出局，只用11球抓下3個出局數。

宋家豪賽前防禦率為6.04，賽後防禦率降到5.83，此戰是他本季第30場出賽。

火腿9局上靠大田泰示安打、犧牲觸擊及王柏融安打，將比數追成3：3；王柏融敲安後，由淺間大基代替跑壘。

今晚這支安打，是王柏融今年在一軍的第8安，也送進個人本季第2分打點，目前打擊率升至1成60。

而在巨人隊二軍出賽的陽岱鋼，連兩天開轟；巨人二軍今天出戰西武隊，陽岱鋼先發守左外野、打第1棒，2局下轟出3分砲，單場4打數敲出兩安、貢獻3分打點，打擊率上升到3成02。