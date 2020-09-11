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中職／悍將先發投手傷兵潮 連3戰提前傷退

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

富邦悍將隊先發投手本周陷入傷兵潮，從周二羅力、周三邦威到今天的陳仕朋，全數都因傷提前退場。

悍將隊今天在主場與樂天桃猿隊交手，先發投手上演左投對決，猿隊王溢正與悍將隊陳仕朋交手，但陳仕朋投到第二局，就在三振林承飛後因傷退場，留下壘包上兩名跑者，歐書誠接替投球後，陳晨威敲出內野安打、帶有2分打點，失分算帳陳仕朋帳上。

陳仕朋最終先發1.2局，共用38球，被敲2安打、失2分。

悍將本周先發投手很不順，羅力只投3.2局，就被強襲球直擊手肘退場，邦威也只投了4局，就因手指傷勢退場，今天陳仕朋也在第二局投到一半，向防護員示意腰部不適，隨即退場。

悍將隊新洋投奇優力有機會在後天一軍「開箱」，扛起一場先發，屆時誰將被註銷，總教練洪一中尚未有結論，邦威與伍鐸各自都不夠好，「一個球不好打，可是控球不好，一個控球穩一點，但球威沒那麼好。」

陳仕朋 羅力

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