中職／古久保健二談爭議攻防：跪在本壘上是阻擋動作

中信兄弟隊與樂天桃猿隊本壘攻防戰引起爭議，富邦悍將隊日籍捕手教練古久保健二表示，陳家駒跪在本壘上的動作是阻擋，也提到捕手若在本壘板前面接球就不會有太大問題。

中職中信兄弟隊樂天桃猿隊昨天交手，6局本壘攻防戰經過電視輔助判決後改判，引起熱議；聯盟今天召開記者，引用棒球規則本壘衝撞相關條例「捕手規範——阻擋之定義」，判定兄弟陳家駒捕手阻擋犯規、昨天輔助判決正確。

悍將隊日籍捕手教練古久保健二表示，在看過昨天影片過後，陳家駒如果膝蓋沒有跪在本壘上就沒有問題，他也分享訓練捕手時，一直提醒捕手不能站在本壘後面接球，要在本壘板前方接球，再去做觸殺動作，陳家駒跪在本壘板上面，就會發生阻擋的問題。

古久保健二也表示， 即使野手回傳球傳到跑者跑壘路線上，捕手接球做觸殺動作後，身體還是要讓出路跑壘路線，如果沒有讓出路線還是造成衝撞。

古久保健二也分享，日本職棒在引入防止本壘衝撞的「波西條款」後，如果捕手有阻擋狀況會被警告，第2次會被要求退場，這也是為了保護球員。