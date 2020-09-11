中職／不滿「輸球怪聯盟」 中信兄弟要求馮勝賢公開道歉

中職聯盟今天秘書長馮勝賢，今天上午在記者會的發言內容，引發中信兄弟球團強烈不滿，下午發出聲明，要求馮勝賢公開道歉。

針對秘書長在記者會上的這段言論，球團難以理解與接受。以一場賽事輸贏凌駕爭議判決的心態，如何建立公信力？以秘書長之高度，在記者會上有這樣的說法，如何取信於各球團？強調自己是球員出身的秘書長，此言論也辜負了在場上拚戰的球員、抹煞了球員的努力，中信兄弟球團要求秘書長公開道歉。」