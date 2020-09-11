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中職／不滿「輸球怪聯盟」 中信兄弟要求馮勝賢公開道歉
中職聯盟今天秘書長馮勝賢，今天上午在記者會的發言內容，引發中信兄弟球團強烈不滿，下午發出聲明，要求馮勝賢公開道歉。
中信兄弟球團聲明
「召開這個記者會的用意，是針對昨天的爭議判決進行說明，大家都是為了釐清事實聚集於此。而秘書長卻在記者會上表示：輸球就責怪聯盟？中信兄弟球團自昨晚賽後就表示將不會進行申訴，球團需要的是明確的規範去指導選手，而不是前後不一的標準。
針對秘書長在記者會上的這段言論，球團難以理解與接受。以一場賽事輸贏凌駕爭議判決的心態，如何建立公信力？以秘書長之高度，在記者會上有這樣的說法，如何取信於各球團？強調自己是球員出身的秘書長，此言論也辜負了在場上拚戰的球員、抹煞了球員的努力，中信兄弟球團要求秘書長公開道歉。」
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