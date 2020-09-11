中職／沒看本壘攻防爭議 洪總看象猿戰關心兩隊新洋投

昨天中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，撞出「波西條款」爭議，富邦悍將隊總教練洪一中無意淌混水，不發表意見；日籍捕手教練古久保健二則表示，已有看過影片，認同輔助判決改判正確，「有膝蓋跪下去的動作就是阻擋。」

捕手出身的洪一中，今天賽前無意外被問到相關話題，但他多次回絕，無意發表意見，對於昨天的比賽，最大的關注焦點是兩隊新洋投表現都很出色。

「兄弟那個（雷艾斯）球速150幾公里，控球也不錯。」洪一中表示，猿隊左投曼恩也很不錯，「第一局掉三分，我還沒開電視，轉開第二局，就看他一直三振，後來就不看了，越看越可怕。」

洪總昨天沒看到象猿之戰的第六局爭議畫面，也未看今天中午聯盟召開的說明記者會，中午12點多就來球場跑步；今天對於相關提問都三緘其口，「我不發表意見，不要淌混水。」

古久保健二則提到，這個判決的關鍵在於捕手陳家駒有跪下去的動作。他表示，去年還效力悍將隊的捕手蔡友達也有這個動作，當時就告訴過他不行，平常練球時也都會跟捕手提點，要在壘包前接球觸殺，不管雙膝或單膝跪都要避免。