中職／林宥穎看波西條款爭議 有點本末倒置

中信兄弟與樂天桃猿隊的比賽，昨天引爆「波西條款」爭議，富邦悍將隊捕手林宥穎看過影片，認為這個案例「模擬兩可」，「接球前站的位置和tag的位置都沒問題，但做了一個雙腳跪下去的動作，就很難界定。」但他也認為，「波西條款」用意是要保護捕手，但在中職已經有點本末倒置。

陳家駒昨役在本壘攻防戰中被判阻擋，陳俊秀跑回的分數算數，話題延燒一晚，逼得聯盟今天就召開記者會說明，也認證輔助判決無誤，以陳家駒接球後有左腳下壓的動作封住壘包為由，判決捕手阻擋。

林宥穎今天到球場後，還沒看過爭議判決影片，「有聽到人家在炸這件事。」現場看過影片後，他第一句話就是：「這個…很模擬兩可欸！」

林宥穎指出，陳家駒接球前和觸殺所站的位置都沒問題，「但他做了一個雙腳跪的動作，就很難界定。」

他表示，觸殺時，確實有些狀況需要雙腳，他們平常在練習五、六個觸殺動作時，雙腳跪也是其中一個，但會避免去做，就連跪左腳也盡量不要，「跪雙腳會有比較多問題，不知道聯盟會怎麼去判定。」為了避免爭議，他也會教學弟盡量避免膝蓋跪下去觸殺，除了容易被判定擋壘包外，也可能被跑者踩踏受傷。

林宥穎也說，陳家駒這一球，不管怎麼判，兩隊都會有意見。

他也提到，波西條款在中職產生過太多次爭執，「要知道它的根由是什麼，是要保護捕手，而不是保護跑者，現在有點本末倒置。」