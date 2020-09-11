日職／陽岱鋼二軍敲3分砲 連2天開轟打擊率破3成

日本職棒讀賣巨人隊陽岱鋼今天在二軍再度開轟，總共有2支安打演出，在二軍打擊率突破3成，他表示，因為當下是很好的機會，非常積極攻擊，能為球隊追加分數很開心。

陽岱鋼昨天4打數敲出3支安打，包含一發陽春全壘打，跑回3分。今天巨人二軍和西武獅二軍交手的賽事，陽岱鋼擔任開路先鋒、守左外野。陽岱鋼1局下敲出左半邊安打，最後跑回本壘；2局下更是相中142公里直球，從本田圭佑手中轟出3分全壘打，連2天開轟，且連5打數有安打。

陽岱鋼4局下擊出二壘滾地球出局，6局下擊出雙殺打，8局下選到保送。總計陽岱鋼4打數敲出2支安打，包辦3分打點，打擊率上升至3成02。陽岱鋼接受日本媒體訪問時表示，「當下是很有利的得分機會，所以非常積極攻擊，感覺很好，能幫助球隊追加分數也感到很開心。」

此戰1局下陽岱鋼安打上壘後，隊友選到保送，接著尤瑞尼亞（Estamy Urena）一棒轟出3分砲；2局下陽岱鋼再轟出3分全壘打，8局下八百板卓丸也敲出陽春砲，終場巨人就以7比5擊敗西武。