中職／爭議判決猿隊得利 曾豪駒：若我是守方也會抗議

昨天在本壘攻防爭議判決中得到1分，最終樂天桃猿隊也以一分之差擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒今天再談爭議判決，他表示，當下挑戰是覺得陳俊秀的腳先到，兄弟被判阻擋，癥結點可能在於捕手陳家駒接到球後，有膝蓋下去的動作。

曾豪駒表示，昨天是依據規則，一併提出要看陳俊秀的腳是否先踩壘，以及對方捕手是否阻擋，「我們自己看，是覺得他的腳先到，沒有很明確，就交給裁判去判定，挑戰是規則上有的，我們就是去行使應有權利。」

他也坦承，如果今天自己是守方，對於這樣的結果，一樣會去抗議。

陳家駒在已接到球的狀況下，膝蓋跪地的動作，成為被判阻擋的關鍵。曾豪駒指出，現在因為有波西條款的存在，捕手接到球後，不會有刻意擋跑者的動作，避免可能的爭議，「但場上有些動作是本能反應，因為想擋住這一分，有些動作是無法控制的。」

聯盟今天開過記者會後，「波西條款」話題依舊延燒，各界討論熱烈，捕手阻擋到底如何界定，曾豪駒表示，「如果各隊還是有疑問，就需要裁判組與四球團坐下來，把這條規則商討如何去做得更好。」

陳俊秀則坦言，這記判決不容易，「我看重播也覺得我是safe啊，這很難啦，我如果在兄弟，就會覺得是out。」