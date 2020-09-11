快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「球是猿的」？ 公視台語台諧音狠酸聯盟判決

聯合新聞網 / 綜合報導
公視台語台透過台語教學圖片酸聯盟判決對猿隊有利。 截圖自公視台語台粉絲團
公視台語台透過台語教學圖片酸聯盟判決對猿隊有利。 截圖自公視台語台粉絲團

兄弟與桃猿昨天6局出現本壘攻防爭議，公視台語台今也加入戰局，發文教台語順便暗諷：「球是猿的」。

兄弟終結者李振昌稍早發文痛批昨晚判決與春訓說明天差地遠，直言：「乾脆考慮一律判SAFE算了。」

公視台語台不只在貼文留言區逗趣表示「你發文跟出手都一樣快的嗎？」稱讚李振昌。同時透過「看面冊學台語」單元幫忙李振昌諷刺中職判決標準。

該單元中，公視台語台特別教大家「球是圓的」的台語羅馬發音是「kiû sī înn ê」，中文的意思就是「場上什麼事都有可能發生」。

話鋒一轉又補上一句「但假如是「猿」，發音就是uân（台羅字）」，藉此暗指昨天的判決對桃猿有利，還在推特上傳有聲版。

台語 公視 羅馬

延伸閱讀

中職／象猿本壘攻防 聯盟：輔助判決無誤

中職／對外說明從4天變1天 吳志揚：因是重大事件

中職／親自出席記者會 劉志威：聯盟公信力不是用喊的

中職／「捕手站哪都不對」 李振昌： 乾脆全判SAFE

相關新聞

中職／象猿本壘攻防 聯盟：輔助判決無誤

樂天桃猿與中信兄弟隊之戰昨天第六局出現本壘攻防爭議判決，陳俊秀回本壘遭觸殺出局，經猿隊挑戰後，改判兄弟捕手陳家駒阻擋，猿...

中職／對外說明從4天變1天 吳志揚：因是重大事件

中信兄弟與樂天桃猿隊之戰昨晚發生本壘攻防判決爭議，聯盟從下周一開會後說明，到今天上午緊急發出記者會通知，態度急轉彎，會長...

中職／親自出席記者會 劉志威：聯盟公信力不是用喊的

中信兄弟與樂天桃猿隊之戰昨天發生本壘攻防爭議判決，聯盟今天中午緊急召開記者會說明，兄弟領隊劉志威也列席，是否接受聯盟說明...

中職／「捕手站哪都不對」 李振昌： 乾脆全判SAFE

樂天桃猿與中信兄弟隊之戰昨天爆發爭議，兄弟捕手陳家駒遭判阻擋本壘，猿隊陳俊秀跑回的分數算數。兄弟終結者李振昌今天上午親自...

中職／「球是猿的」？ 公視台語台諧音狠酸聯盟判決

兄弟與桃猿昨天6局出現本壘攻防爭議，公視台語台今也加入戰局，發文教台語順便暗諷：「球是猿的」。 兄弟終結者李振昌稍早發文痛批昨晚判決與春訓說明天差地遠，直言：「乾脆考慮一律判SAFE算了。」

中職／悍將再簽6新人 郭俊麟還沒簽下

富邦悍將隊今天與季中選秀第四、六、七、九輪的指名選手莊韋恩、黃兆維、曾峻岳、周奕丞，以及自主培訓選手陳韋霖、藍愷青達成簽...

中職／下周一才討論判決被罵翻 聯盟改11日中午開說明會

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊賽事中，6局下陳俊秀衝回本壘，主審宣判觸殺，猿隊提出挑戰後，改判捕手阻擋本壘得分，引起兄弟隊抗...

中職／讓出本壘仍被判阻擋 丘昌榮：這樣怎麼教捕手？

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊之戰出現本壘攻防的爭議判決，兄弟捕手陳家駒站在本壘後方觸殺陳俊秀，經猿隊挑戰後改判，得1分，兄...

中職／林泓育砲管熄火 曾總也覺得奇怪

樂天桃猿隊主砲林泓育今年全壘打產量下滑，至今僅九轟，且上一次開轟已是七月十一日，連續卅五場未開轟，引起外界疑惑，總教練曾...

中職／江坤宇體能撞牆 教練團：不能逃避

中信兄弟隊調上張志強後，內野二遊有四人可輪替，也讓「小可愛」江坤宇有調節體能的空間，不過守備教練黃泰龍認為，教練團固然要...

中職／本壘攻防改判不申訴 劉志威：傷害的是聯盟

中信兄弟隊今晚因本壘攻防的爭議判決，最終以4：5的一分差敗給樂天桃猿隊，兄弟領隊劉志威略為無奈的說：「不會申訴，只能接受...

中職／本壘攻防改判「還猿」1分 朱育賢再敲逆轉轟

中信兄弟隊昨晚與樂天桃猿隊之戰出現本壘攻防爭議，猿隊在六局下的一次挑戰成功，引起兄弟總教練丘昌榮大動作抗議，這一分也成為...

熱門新聞

NBA／詹姆斯準大三元領軍 湖人力壓火箭系列賽聽牌

中職／展現誠意簽余謙 兄弟開隊史總額最大約

NBA／湖人啟用機動型陣容 AD：大小球切換自如

暴龍0.5秒不死如殺神回歸 塞爾蒂克麻煩大了！

NBA／快艇有望創造歷史 雷納德：能晉級總是好事

詹皇開啟季後賽模式 哈登能靠瘋狂飆分贏球嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。