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中職／「球是猿的」？ 公視台語台諧音狠酸聯盟判決
兄弟與桃猿昨天6局出現本壘攻防爭議，公視台語台今也加入戰局，發文教台語順便暗諷：「球是猿的」。
兄弟終結者李振昌稍早發文痛批昨晚判決與春訓說明天差地遠，直言：「乾脆考慮一律判SAFE算了。」
公視台語台不只在貼文留言區逗趣表示「你發文跟出手都一樣快的嗎？」稱讚李振昌。同時透過「看面冊學台語」單元幫忙李振昌諷刺中職判決標準。
該單元中，公視台語台特別教大家「球是圓的」的台語羅馬發音是「kiû sī înn ê」，中文的意思就是「場上什麼事都有可能發生」。
話鋒一轉又補上一句「但假如是「猿」，發音就是uân（台羅字）」，藉此暗指昨天的判決對桃猿有利，還在推特上傳有聲版。
#看推特學台語 0911— 公視台語台 (@ptstaigi) September 11, 2020
單字：球是圓的
羅馬字：kiû sī înn ê
華語：棒球場上發生之事，什麼都有可能發生
但假如是「猿」，發音就是uân(台羅字) pic.twitter.com/x0snGLPyDw
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