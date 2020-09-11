中職／「球是猿的」？ 公視台語台諧音狠酸聯盟判決

兄弟與桃猿昨天6局出現本壘攻防爭議，公視台語台今也加入戰局，發文教台語順便暗諷：「球是猿的」。

兄弟終結者李振昌稍早發文痛批昨晚判決與春訓說明天差地遠，直言：「乾脆考慮一律判SAFE算了。」

公視台語台不只在貼文留言區逗趣表示「你發文跟出手都一樣快的嗎？」稱讚李振昌。同時透過「看面冊學台語」單元幫忙李振昌諷刺中職判決標準。

該單元中，公視台語台特別教大家「球是圓的」的台語羅馬發音是「kiû sī înn ê」，中文的意思就是「場上什麼事都有可能發生」。

話鋒一轉又補上一句「但假如是「猿」，發音就是uân（台羅字）」，藉此暗指昨天的判決對桃猿有利，還在推特上傳有聲版。