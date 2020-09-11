中職／對外說明從4天變1天 吳志揚：因是重大事件

中信兄弟與樂天桃猿隊之戰昨晚發生本壘攻防判決爭議，聯盟從下周一開會後說明，到今天上午緊急發出記者會通知，態度急轉彎，會長吳志揚表示，「這種重大事情不應該等到下周一，要分輕重緩急，今天有要求要做調整，回應球迷和球團的質疑，早點講清楚。」

兄弟昨晚以4：5輸給猿隊，爭議判決在賽後持續引起討論，聯盟賽務部賽後也對此開會討論，但無法對外說明，原本表示將等下周一開會後說明，但今天上午臨時發出採訪通知，改於今天中午開記者會。

等一個說明，從原本的四天變成一天，吳志揚表示，「昨天這件事讓我覺得，有些爭議不該等到周一再處理，如果周二、周三、周四舉辦的球賽，有爭議應該立即處理。」

聯盟今天上午開會討論此案後，決議輔助判決正確；吳志揚也強調，輔助判決有決議後，不管再怎麼不滿，依規章都是不能出來抗議，「裁判執法上各種動作要乾淨利落、當機立斷，讓現場球賽繼續進行。」

吳志揚指出，若球團對輔助判決結果仍有異議，「輔助判決是可以挑戰的，但不是在當場，也不是在當天賽後，而是要開審判委員會，由不是在當下的人來看比較客觀。」吳志揚表示，若輔助判決正確，就對外說明，如果看了輔助判決還錯，就是下二軍或不續約懲處。