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中職／親自出席記者會 劉志威：聯盟公信力不是用喊的

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟領隊劉志威親自出席記者會。 記者陳宛晶／攝影
中信兄弟領隊劉志威親自出席記者會。 記者陳宛晶／攝影

中信兄弟樂天桃猿隊之戰昨天發生本壘攻防爭議判決，聯盟今天中午緊急召開記者會說明，兄弟領隊劉志威也列席，是否接受聯盟說明結果？他表示，既然不申訴，就沒有接不接受的問題，但也提出質疑，「專業技術的部分，下半季打了快一半，為何大家還不理解？」

聯盟今天在記者會上說明昨天的本壘攻防判例，決議輔助判決結果正確。聯盟會長吳志揚在會議中多次強調，聯盟的公信力需要大家一起來維護，輔助判決後再怎麼不滿，依規章是不能再抗議，若有異議可以提交審判委員會，「不是不能挑戰，但不能影響比賽進行和挑戰聯盟公信力。」

劉志威會後受訪表示，他也認同聯盟的核心價值是公信力，他也希望聯盟有公信力，「但不是用喊的，是要累積的。」

劉志威表示，此次事件是因大家不理解，教練團也不理解，才會形成這麼大的討論，「我們肯定今天聯盟主動開記者會說明，但現在重點是專業技術的部分，下半季打了快一半，為何大家還不理解，接下來的比賽要怎麼打？」

他表示，聯盟當務之急，是要讓比賽的人都理解規則在說什麼，大家有一樣的規範可以遵循，「怎麼接、接球的相對位置，讓專業技術人員去做，有個大家都可以理解的共識和規範。」

劉志威昨天賽後已經表明不會提出申訴，認為此次事件傷害的不是球隊，而是聯盟，他今天強調，「不申訴就沒有接不接受的問題，大家都聽得到聯盟在表達什麼東西，比賽還是要繼續進行，還是會鼓勵球員有好的表現，不能因為這個判決影響到球隊運作。」

樂天桃猿 中信兄弟

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