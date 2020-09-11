中職／象猿本壘攻防 聯盟：輔助判決無誤

樂天桃猿與中信兄弟隊之戰昨天第六局出現本壘攻防爭議判決，陳俊秀回本壘遭觸殺出局，經猿隊挑戰後，改判兄弟捕手陳家駒阻擋，猿隊得分算數。聯盟原本表示將等下周一開會後再對外說明，今天上午急轉彎，改於今天中午公開說明，秘書長馮勝賢表示，在審判委員會看過影片後，一致認同輔助判決正確。

聯盟今天上午緊急召開記者會，說明昨晚的輔助判決爭議，兄弟領隊劉志威也親自到場了解狀況。

馮勝賢透過影片說明，陳家駒接球的位置較高，接球後左腳下壓阻擋本壘，以「捕手封壘行為導致跑壘員可能得分的狀況消失」，判決捕手阻擋，做出結論輔助判決正確。

針對過往類似狀況，卻有不同判決結果，馮勝賢表示，過去的案例有疑問再討論，昨天的案例針對阻擋探討，「昨天的輔助判決已經檢視完條例，經由委員會看完有共識，沒有誤判空間。」

昨役第六局，陳俊秀趁著梁家榮敲出的右外野安打直奔本壘，陳家駒接球後觸殺，主審張展榮原判陳俊秀出局，但猿隊提出挑戰，聯盟檢視畫面後，認定陳家駒阻擋陳俊秀進壘路線，改判分數算數，讓兄弟總教練丘昌榮氣不過，回到休息區後還怒摔水瓶。