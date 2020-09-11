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中職／「捕手站哪都不對」 李振昌： 乾脆全判SAFE

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
針對昨役的本壘攻防的關鍵改判，兄弟終結者李振昌今天上午親自發文質疑。 截圖自中信兄弟官方粉絲團
針對昨役的本壘攻防的關鍵改判，兄弟終結者李振昌今天上午親自發文質疑。 截圖自中信兄弟官方粉絲團

樂天桃猿中信兄弟隊之戰昨天爆發爭議，兄弟捕手陳家駒遭判阻擋本壘，猿隊陳俊秀跑回的分數算數。兄弟終結者李振昌今天上午親自發文，質疑「波西條款」用意是要保護選手，春訓也曾與聯盟再三討論、反覆練習，昨晚的判例卻與當時說明完全不一，「既然捕手站哪都不對，還是乾脆一律判SAFE算了。」

此次改判風波延燒，聯盟昨晚原本表示將在下周一開會後說明，上午急轉彎，改於今天中午說明。

球迷話題不斷，就連李振昌也在粉絲團發文分享看法，「規則的立意應該是要保護選手，避免雙方用衝撞的方式進行本壘攻防。春訓時球隊已和聯盟裁判再三討論此規則，並且依據聯盟給予的說明不斷重複練習，就是希望避免在關鍵時出錯，導致失分輸球。」

李振昌質疑，「但昨晚發生的狀況和聯盟在春訓時的說明完全不同，這樣說法不一的判決，我們要怎麼練習？怎麼避免再發生？既然捕手站哪都不對，還是乾脆考慮一律判SAFE算了。」

李振昌 樂天桃猿 中信兄弟

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