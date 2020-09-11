中職／悍將再簽6新人 郭俊麟還沒簽下

富邦悍將隊今天與季中選秀第四、六、七、九輪的指名選手莊韋恩、黃兆維、曾峻岳、周奕丞，以及自主培訓選手陳韋霖、藍愷青達成簽約共識；悍將今年選秀帶回九名球員，加上先前已簽的張進德與陳真在內，已完成六人簽約，還剩三人尚未完成簽約，包括第二輪選進的旅日投手郭俊麟。

第四輪獲選的莊韋恩，今年甫從國立體大畢業，以行雲流水的內野守備功力與充滿爆發力的速度著稱，以簽約金260萬元、一軍月薪7.5萬元、激勵獎金10萬元的條件加盟，選擇背號49號。

以第六輪加盟的黃兆維，畢業於桃園平鎮高中，身高185公分為今年悍將新秀之最，是極具潛力的內野重砲手，球團提供簽約金70萬元、一軍月薪7萬、激勵獎金60萬的加盟條件，選擇背號31號。

第七輪指名的右投手曾峻岳，與悍將現役選手陳仕朋、游霆崴同樣來自台中西苑高中，協調性極佳且擁有多種變化球路的他，以簽約金60萬元、一軍月薪7萬元、激勵獎金20萬元加盟悍將，背號40號。

第九輪指名的周奕丞，高中曾赴日就讀福岡第一高校，返台後先後就讀台體大與台東大學，身材壯碩的他在今年成棒春季聯賽繳出超過五成的打擊率，以簽約金20萬、一軍月薪7.5萬元、激勵獎金15萬元達成加盟共識，背號76號。

陳韋霖與藍愷青未在今年的選秀會雀屏中選，不過悍將隊仍對這兩名年輕左腕寄予厚望，提供一軍月薪7.5萬元的合約達成自主培訓簽約共識，鼓勵他們能夠展現精湛的球技，早日轉為正式登錄球員。

本次與悍將達成簽約共識的六位新秀，將於體檢完成後正式向球團報到簽約，迎接成為職業棒球員的全新身分與挑戰。球團期許每一位球員都能持續精進自我實力，成為富邦悍將奪冠的重要拼圖，為球隊打下精彩的勝利。