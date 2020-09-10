中職／本壘攻防改判不申訴 劉志威：傷害的是聯盟

中信兄弟隊今晚因本壘攻防的爭議判決，最終以4：5的一分差敗給樂天桃猿隊，兄弟領隊劉志威略為無奈的說：「不會申訴，只能接受這個結果，但這個判決出來，是傷害我們？還是傷害聯盟？」

6局下猿隊跑者陳俊秀衝回本壘時，兄弟捕手陳家駒站在本壘後方觸殺，第一時間主審判出局，但猿隊提出挑戰後，經及時重播輔助判決，認為「阻擋本壘」進行改判。

兄弟總教練丘昌榮抗議無效，劉志威賽後表示：「今天這個事件，傷害的不是我們球隊，傷害的是整個聯盟，因為爭議性這麼大的決定，又是審判委員看電視的結果，這個判決相信一定會引起很大討論。」

劉志威表示，由於春訓時裁判曾進行教學，今年在洲際主場也碰過本壘攻防案例，但一直不清楚裁判的標準為何，「我們也跟好幾個裁判溝通，結果跟今天所知道的又不太一樣，所以總教練才有比較大的反應。」

雖然結果輸球，不過劉志威認為，對自家球隊影響小，對聯盟影響大，「我們也就是一場比賽，球員表現得很好，其實樂天也表現得很好，對樂天也不公平啊。」