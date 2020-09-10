中職／讓出本壘仍被判阻擋 丘昌榮：這樣怎麼教捕手？

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊之戰出現本壘攻防的爭議判決，兄弟捕手陳家駒站在本壘後方觸殺陳俊秀，經猿隊挑戰後改判，得1分，兄弟最終也以4：5輸球，總教練丘昌榮賽後表示：「這樣我們教練要怎麼教捕手？」

兄弟打完5局以3：1領先，6局下陳俊秀衝本壘，陳家駒站在本壘後方觸殺，第一時間主審張展榮認定出局，不過猿隊提出挑戰，經電視重播輔助判決後，改判因捕手阻擋而成功回壘，得到一分，加上朱育賢在8局下的三分砲，猿隊最終逆轉勝。

兄弟總教練在改判當下曾上場大動作抗議，但無法改變結果，他在賽後表示：「我相信張展榮是裁判長，他都這麼覺得了，結果裡面改判，這樣沒有公信力可言啊，我們教練要怎麼教學？對不對？」

兄弟先前在洲際也遇到兩次本壘攻防，加上春訓時請教裁判，認為只要讓出位置就沒問題，丘昌榮表示：「重播很明顯，家駒是在後面、讓出整個本壘板，接到球才tag，不是一開始就阻擋。」

丘昌榮認為，如果當下是因為觸殺不及而改判，不會有太大意見，「但他判阻擋，結果一分球輸球，那我們怎麼教捕手，那以後乾脆都不要站進去好了。」