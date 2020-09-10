中職／朱育賢三分砲逆轉 兒子同台跳舞模樣可愛

樂天桃猿隊今晚靠著朱育賢在8局下的三分砲逆轉，以5：4擊敗中信兄弟隊，獲選單場MVP的朱育賢，賽後第一次跟兒子一起上台領獎，朱育賢說：「希望為他留下一個好的回憶。」

8局下面對2：4落後，朱育賢在一出局後敲出右外野三分砲，一棒逆轉比數，他表示：「當下設定自己有利的、最有自信的球種做攻擊，剛好投手有丟到，就積極去揮擊，有好的結果，也幫助到球隊。」

朱育賢今天4打數3安打、3打點，獲選單場MVP，兒子雖然多次來球場看球，卻是第一次上台一起跳舞，揮舞小手的模樣十分可愛，朱育賢說：「他算是球場的小孩，我們這隊的加油歌都會。」

朱育賢的兒子在家裡都會跟著加油口號跳舞，之前雖然有詢問過是否一起上台，但卻未答應，朱育賢表示：「可能那時候看到大聖有點緊張，他比較怕大聖一點。」

朱育賢近期手感火燙，連8場敲安，近6場敲出6轟，他表示：「棒球120場，一定有好的、不好的時候，不好的時候更沉住氣去比賽，好的時候放膽去做。」他也感謝教練給予自信跟空間，「用這支全壘打去回報教練。」

下半季四隊戰績接近，朱育賢也希望自己能保持這樣的手感，繼續跟隊友打下去，「畢竟後面的路越來越不好走，各隊實力都滿接近的，我們要把我們優勢盡可能展現出來，拿下每一場比賽。」