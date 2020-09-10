日職／宋家豪後援演出3上3下 吳念庭替補沒安打

日職樂天金鷲台灣投手宋家豪今天在仙台的樂天生命球場登板中繼投1局，演出3上3下無失分，最快球速達到150公里；另一場西武的吳念庭替補上場，沒有安打演出。

宋家豪上一次出賽挨3分砲，今天於7局上登板，分別讓真砂勇介擊出三壘滾地球出局、甲斐拓也擊出中外野飛球出局、川瀨晃擊出游擊滾地球出局，演出3上3下，總計用13球投1局，目前防禦率下降至6.04。

樂天在2局下率先發動攻勢，岩見雅紀轟出陽春砲後，小深田大翔、鈴木大地敲出安打再得1分；軟銀3局上靠著柳田悠岐轟出3分全壘打，一棒超前，取得3比2領先。不過打到7局下時，現場因下雨中斷，恢復比賽後，8局上柳田悠岐再轟陽春砲，演出單場雙響，9局上再得5分，終場軟銀以9比2奪勝。

另一場歐力士與西武獅的賽事，西武的吳念庭沒有先發，於8局上代守游擊，9局下一壘有人時上場打擊，擊出中外野飛球出局，目前打擊率為1成43，最終西武以4比12不敵歐力士。