中職／猿隊逆轉1分勝兄弟 曾豪駒：挑戰是關鍵

樂天桃猿隊以5：4擊敗中信兄弟隊，6局下的本壘攻防改判成為關鍵，猿隊總教練曾豪駒表示：「雙方攻勢都不多，我們有掌握住那一分。」

兄弟首局靠著周思齊一分打點一壘打、張志豪兩分砲，取得3：0領先，不過猿隊先在5局下趁著兄弟先發雷艾斯因傷退場，打回1分，6局下陳俊秀再靠著梁家榮的安打，衝回本壘，原本遭到觸殺，但猿隊提出挑戰，經電視重播輔助判決後改判，再得1分。

這個改判也引起兄弟總教練丘昌榮不滿，上場抗議，但無法改變結果，回到休息室用力丟擲水瓶，聯盟表示，樂天桃猿隊使用重播輔助判決，是針對當下「觸殺封壘」動作，而裁判依阻擋本壘進行改判。

曾豪駒表示，會提出挑戰，是因為陳家駒當下有些阻擋，「對我們來說是關鍵，因為雙方攻勢不多，有掌握住那分。」

8局上兄弟靠著張志豪在二壘有人時敲出二壘打，送回球隊第4分，取得2分領先，但在8局下被朱育賢的一發三分砲，一棒超前比數為5：4。

兄弟新洋投雷艾斯初登板，僅投61球，4局失1分，5局被朱育賢敲出三壘打後，因腿部覺得緊繃，保險起見下退場，壘包上跑者最終回來得分。