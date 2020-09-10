日職／陽岱鋼二軍開轟猛打賞 王彥程先發4.1局失2分

日本職棒讀賣巨人隊陽岱鋼今天在二軍出賽打第1棒，演出3安猛打賞，包含一發2分全壘打，為本季在二軍第2轟；樂天金鷲二軍的王彥程則是先發4.1局失2分，吞下本季第2敗。

巨人二軍今天對火腿二軍的賽事，陽岱鋼先發打開路先鋒、守中外野，1局下擊出中外野飛球出局，3局下遭到觸身球，4局下擊出中間方向安打，7局下則是轟出陽春全壘打，幫助球隊追到僅剩1分落後，9局下再敲左半邊安打，跑回再見分。

總計陽岱鋼4打數敲3支安打，包辦1分打點、3得分，目前打擊率2成86。賽後陽岱鋼接受日本媒體訪問時表示，當下只是想要上壘，打出去的感覺很棒，盡力幫助球隊逆轉。

此戰巨人在陽岱鋼帶動下攻勢串連，3局下田中俊太敲出三壘安打，送回2分；4局下山瀬慎之助敲出1打點安打，7局下陽岱鋼開轟；9局下雖然落後，不過出現保送，陽岱鋼敲安打後，田中俊太再補上安打追平，加上對方發生再見失誤，終場巨人以6比5獲勝。

樂天二軍與羅德二軍交手的比賽，王彥程擔任先發投手，1局上被敲安打、出現保送，不過力保不失分；2局上被敲安打後，再接連解決3名打者；3局上在2出局後，被敲3支安打、出現1次保送，失2分；4局上演出3上3下，包含1次三振；5局上1人出局後退場休息。

最終樂天以2比4不敵羅德，總計王彥程用80球投4.1局，被敲6支安打，投3次保送、3次三振，失2分吞下敗投，目前1勝2敗，防禦率4.19。