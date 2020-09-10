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中職／20中繼領跑 吳俊偉向學長學習

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手吳俊偉。報系資料照
中信兄弟隊投手吳俊偉。報系資料照

中信兄弟隊「小黑」吳俊偉目前以20次中繼成功領跑中職，對於中繼王獎項卻不敢多想，他說：「球季還沒結束，我也還在學習，只希望上場能把最好的一面展現出來。」

吳俊偉在9月4日對戰富邦悍將隊中繼1局無失分，拿下本季個人第20次中繼成功，是聯盟史上第12人，21歲之齡也是最年輕達成單季20中繼的球員。

也因為年輕，吳俊偉對於場上狀況如何應對？完整球季如何度過？都還沒有太多經驗，只能倚賴學長、教練幫忙，「我還不是很成熟的投手，比較急一點，學長們知道該怎麼做，我就在旁邊去看、去學。」

雖然有著2.23防禦率、1.29被上壘率的成績背書，吳俊偉認為，能夠拿下20次中繼，有時還是需要運氣幫忙，也會遇到狀況不理想的時候，「還是保持一樣的心態，雞哥（林恩宇）有跟我們說，上場就要相信自己，不要去管分數。」

吳俊偉生涯第一個在一軍的完整球季，出賽45場、40.1局，如何維持體能、保持身體健康，也是重要課題，透過加強腹背部肌肉、小肌群幫助體能，賽後也會治療、泡冰水恢復，以保持最佳狀況。

吳俊偉 富邦悍將

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