中職／中信兄弟張志強以守為先 連線江坤宇有默契

中職中信兄弟張志強今天本季一軍首先發、職司二壘。他表示，不會太在意攻擊，因為自己是守優於攻，這樣想就不會太緊張，且之前已經跟游擊手江坤宇搭配過多場，默契沒問題。

張志強4日本季首度升上一軍，以替補為主，不過昨天對樂天桃猿，7局下代守二壘，8局下就演出雙殺守備，並於9局上敲出安打，帶1分打點，本季首安、首打點雙雙出爐。

張志強今天獲得先發機會，打第2棒、守二壘，教頭丘昌榮表示，「前一場他雙殺處理得很好，所以給他機會。」

張志強則表示，昨天在場下就準備後段可能有機會上場，「先把想法放好，以守備為先，打擊方面就沒想這麼多，而且賽前教練也有跟我說，投手可能比較敢投我的內角，設定好就直接攻擊。」

至於今天獲得先發機會，張志強指出，守備教練黃泰龍有提醒，不要去想打安打，「因為我的優勢守大於攻，角色就是守備，這樣想也不會這麼緊張，加上2018年我也先發過滿多場，所以不會緊張。」

張志強守二壘要與游擊手江坤宇搭配，張志強表示，前幾年在二軍就很常跟江坤宇搭配「二游連線」，所以彼此很熟悉，不會陌生，「像昨天後段上場，也是很快就適應了。」

張志強昨天替補上場，主因是岳東華因自打球提早下場。岳東華今天沒有先發，不過傷勢沒大礙。丘昌榮指出，由於岳東華3日才回歸一軍，想要給他1、2個星期的時間，讓他慢慢進入節奏，維持打5場就休息1場的作息。