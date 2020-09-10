快訊

共機頻擾台 國防部譴責：解放軍應節制 勿當麻煩製造者

中職／中信兄弟張志強以守為先 連線江坤宇有默契

中央社 / 桃園10日電
中華職棒中信兄弟張志強（圖）10日本季初先發守二壘，他表示，不會太在意攻擊，因為自己是守優於攻的選手，這樣想就不會太緊張。 中央社
中華職棒中信兄弟張志強（圖）10日本季初先發守二壘，他表示，不會太在意攻擊，因為自己是守優於攻的選手，這樣想就不會太緊張。 中央社

中職中信兄弟張志強今天本季一軍首先發、職司二壘。他表示，不會太在意攻擊，因為自己是守優於攻，這樣想就不會太緊張，且之前已經跟游擊手江坤宇搭配過多場，默契沒問題。

張志強4日本季首度升上一軍，以替補為主，不過昨天對樂天桃猿，7局下代守二壘，8局下就演出雙殺守備，並於9局上敲出安打，帶1分打點，本季首安、首打點雙雙出爐。

張志強今天獲得先發機會，打第2棒、守二壘，教頭丘昌榮表示，「前一場他雙殺處理得很好，所以給他機會。」

張志強則表示，昨天在場下就準備後段可能有機會上場，「先把想法放好，以守備為先，打擊方面就沒想這麼多，而且賽前教練也有跟我說，投手可能比較敢投我的內角，設定好就直接攻擊。」

至於今天獲得先發機會，張志強指出，守備教練黃泰龍有提醒，不要去想打安打，「因為我的優勢守大於攻，角色就是守備，這樣想也不會這麼緊張，加上2018年我也先發過滿多場，所以不會緊張。」

張志強守二壘要與游擊手江坤宇搭配，張志強表示，前幾年在二軍就很常跟江坤宇搭配「二游連線」，所以彼此很熟悉，不會陌生，「像昨天後段上場，也是很快就適應了。」

張志強昨天替補上場，主因是岳東華因自打球提早下場。岳東華今天沒有先發，不過傷勢沒大礙。丘昌榮指出，由於岳東華3日才回歸一軍，想要給他1、2個星期的時間，讓他慢慢進入節奏，維持打5場就休息1場的作息。

張志強 江坤宇 岳東華

延伸閱讀

中職／米蘭達7局無失分代表作 中止猿隊4連勝

中職／兄弟王牌黃恩賜將回歸一軍 魏碩成轉任長中繼

中職／王勝偉下二軍為總冠軍戰準備 雷艾斯將上一軍

中職／「小可愛」江坤宇未先發 丘總：讓他緩和一下

相關新聞

中職／展現誠意簽余謙 兄弟開隊史總額最大約

統一獅隊傳與首輪新秀林子豪達成加盟共識，中信兄弟隊今天也透露與首輪余謙的談約進度，日前已提出兩版本、總值超越隊史的合約，...

中職／徐生明子弟兵劉貴元加盟 林恩宇願讓出85號

美濃出身的劉貴元今年加盟中信兄弟隊，選擇「58」號背號，希望向曾穿著「85」號的已故總教練徐生明致意，而目前兄弟穿著「8...

中職／林泓育連35場未開轟 曾總也覺得奇怪

樂天桃猿隊主砲林泓育今年全壘打產量下滑，至今僅9轟，且上一次開轟已是7月11日，連續35場未開轟，引起外界疑惑，總教練曾...

日職／陽岱鋼二軍開轟猛打賞 王彥程先發4.1局失2分

日本職棒讀賣巨人隊陽岱鋼今天在二軍出賽打第1棒，演出3安猛打賞，包含一發2分全壘打，為本季在二軍第2轟；樂天金鷲二軍的王...

中職／中信兄弟張志強以守為先 連線江坤宇有默契

中職中信兄弟張志強今天本季一軍首先發、職司二壘。他表示，不會太在意攻擊，因為自己是守優於攻，這樣想就不會太緊張，且之前已...

中職／20中繼領跑 吳俊偉向學長學習

中信兄弟隊「小黑」吳俊偉目前以20次中繼成功領跑中職，對於中繼王獎項卻不敢多想，他說：「球季還沒結束，我也還在學習，只希...

中職／尼寇力球速掉太多 威拉諾局數有貢獻被留下

樂天桃猿隊9日註銷尼寇力，確定本季四名洋投最終人選，總教練曾豪駒今天解釋原因，尼寇力傷後球速無法回到最佳狀態，而威拉諾雖...

中職／富邦音樂節 「搖滾教父」姚可傑賽後獻唱

隨著賽季接近尾聲，富邦悍將隊年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，...

中職／米蘭達繳代表作 仍讓位新洋將下二軍

中信兄弟隊昨晚靠米蘭達七局無失分的好投，加上周思齊打破僵局的三分砲，以八比一獲勝，中止樂天桃猿隊四連勝，米蘭達拿下個人三...

中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就...

中職／老來俏敲12轟 周思齊透露原因

中信兄弟隊周思齊今晚對樂天桃猿隊敲出突破僵局的3分砲，幫助球隊最終以8：1獲勝，單季累積12轟也創下個人4年來新高，賽後...

圖輯／中職兄弟對戰桃猿取得四連勝

中信兄弟今晚客場出戰樂天桃猿，四局上在周思齊轟出三分全壘打後，全隊開啟得分模式，在一輪強打猛攻下單局就搶下六分大局。

熱門新聞

熱火壓著公鹿打 伊古達拉貢獻不容忽視

NBA／鮑威爾延長賽殺出重圍 暴龍逼進搶7大戰

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

NBA／隊友讚如飲青春之泉 詹皇坦言自律個性老婆受不了

NBA／公鹿留字母哥得拚補強 專家開「換保羅」藥單

洋基從龍頭變老八 何以滿手好牌打成季後賽邊緣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。