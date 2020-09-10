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中職／徐生明子弟兵劉貴元加盟 林恩宇願讓出85號

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
劉貴元。中央社
劉貴元。中央社

美濃出身的劉貴元今年加盟中信兄弟隊，選擇「58」號背號，希望向曾穿著「85」號的已故總教練徐生明致意，而目前兄弟穿著「85」號的牛棚教練林恩宇已大方允諾，明年球季就將背號讓給劉貴元，「希望他背負徐總的精神奮戰。」

職棒總教練徐生明生前致力於重組美濃少棒，劉貴元是第一批球員，今年選秀在第九輪被中信兄弟隊選中，進軍職棒，兄弟罕見的給予後段輪次的劉貴元20萬元簽約金，劉貴元也全數捐給「中華民國徐生明棒球發展協會」。

劉貴元為了感謝徐總，加入兄弟後因85號已有人穿，選擇58號致敬，一軍牛棚教練林恩宇得知後，也願意讓出背號，「他是很有心的小朋友，也是徐總栽培出來的，但今年可能要先忍一下，明年就交給他，讓他背負徐總的精神繼續奮戰。」

林恩宇也透露，自己選擇85號也跟徐總有關，個人首次在重大國際賽事披上中華隊戰袍，總教練就是徐生明，「很感謝徐總的提拔。」

至於明年林恩宇要換什麼背號？職棒時期的11號已有廖乙忠在穿，林恩宇原本想選88號，感謝另一位貴人、前誠泰總教練郭泰源，職棒生涯從郭總身上學習到不少正確想法。

不過88號已有李吳永衡在穿，林恩宇笑笑的說：「那就看明年有什麼背號再選擇吧。」

徐生明 牛棚

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