中職／林泓育連35場未開轟 曾總也覺得奇怪

樂天桃猿隊主砲林泓育今年全壘打產量下滑，至今僅9轟，且上一次開轟已是7月11日，連續35場未開轟，引起外界疑惑，總教練曾豪駒說：「不只你們，我也覺得奇怪。」

林泓育加入職棒後多能保持穩定輸出，生涯打擊率3成34、長打率5成28，今年開季至今9轟，與去年26轟相比落差大，曾豪駒表示：「要找出哪裡有問題，他是有經驗的打者，技術還是在，可能某個環節出問題。」

不僅全壘打熄火，林泓育近期連14打數無安打，上一次敲安是8月30日對統一獅隊，延長賽12局才敲出該場首安，近況確實低迷，今天對中信兄弟隊之戰也未先發。

安排林泓育在板凳待命代打，曾豪駒表示：「讓他在心情上調整一下，做一些技術的修正，有時是純粹當下沒安打，還是打得到，只是Contact沒那麼扎實。」