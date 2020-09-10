中職／尼寇力球速掉太多 威拉諾局數有貢獻被留下

樂天桃猿隊9日註銷尼寇力，確定本季四名洋投最終人選，總教練曾豪駒今天解釋原因，尼寇力傷後球速無法回到最佳狀態，而威拉諾雖然數據不理想，但能為球隊貢獻局數。

尼寇力本季在一軍出賽8場、7場先發，戰績1勝3敗，防禦率5.90，不過7月中因肩膀傷勢下二軍，曾豪駒表示，尼寇力傷後投球未能回到最佳狀態，球速原本還有147、148公里，不過傷後復出只有138、140公里。

威拉諾在一軍出賽12場，戰績1勝7敗，防禦率更高達7.13，曾總透露，選擇留下帳面成績較差的威拉諾，原因在於為球隊吃了70.2局，「他的成績不好，但局數有貢獻。」

威拉諾去年效力中信兄弟隊時，戰績9勝3敗，防禦率2.92，今年成績大幅跌落，曾總認為問題出在控球，「去年他的控球、壓制力都不錯，揮空率也高，今年則是好壞球比，差比較多。」威拉諾去年投117局出現27次保送，今年已有28次。