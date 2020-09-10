中職／展現誠意簽余謙 兄弟開隊史總額最大約

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊首輪選秀投手余謙。 報系資料照
中信兄弟隊首輪選秀投手余謙。 報系資料照

統一獅隊傳與首輪新秀林子豪達成加盟共識，中信兄弟隊今天也透露與首輪余謙的談約進度，日前已提出兩版本、總值超越隊史的合約，雙方仍在交換意見中，領隊劉志威也表示，一開始開出的合約就已展現誠意。

中信兄弟今年在選秀第四順位選進U18世界盃國手余謙，雙方談約時，曾有消息傳出，簽約金有望挑戰「蔡仲南障礙」的600萬元，而兄弟領隊劉志威透露，開給余謙的合約總額是隊史最高。

中信過去簽下的新秀中，合約總額最高是2017年岳東華的680萬元，其中簽約金520萬元、激勵獎金160萬元，劉志威表示：「有展現出誠意，希望9月21日前有好結果。」至於簽約金與激勵獎金比例，劉志威說：「細節不便多說。」

據傳獅隊與第二順位的林子豪達成簽約共識，報載簽約金落在530萬到560萬元間，一般順位在後的簽約金不會超過前面順位，不過劉志威也表示，合約是在之前就提出，「不會因為林子豪的合約而有所改變。」

兄弟向余謙提出兩版本合約後，彼此在近兩周仍持續交換意見，尚未最終定案，劉志威表示：「合約沒簽訂之前，對方本來就有爭取更好合約的權利，畢竟是要雙方同意，也尊重他們的想法。」

余謙 林子豪 中信兄弟

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