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中職／富邦音樂節 「搖滾教父」姚可傑賽後獻唱
隨著賽季接近尾聲，富邦悍將隊年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，「搖滾教父」姚可傑9/19(六)賽後將為大家獻唱，一起回味永遠不回頭的經典。
台灣知名歌手、東方快車主唱姚可傑，自1988年以團體身分出道並發行過七張專輯，曾以第二張專輯「將你的靈魂接在我的線路上」榮獲第二屆「最佳演唱組獎」殊榮，為開啟台灣流行樂黃金年代的重要樂團。
姚可傑出道超過三十年，以招牌高亢嘹亮的嗓音、魅力滿點的演出台風收服歌迷，是歌迷心中搖滾樂團的經典主唱。更靠著演唱「烈火青春」、電影「七匹狼」主題曲「永遠不回頭」傳唱至今，歌曲傳遞熱血激昂、不輕言放棄的精神，這也是80年代的青春代表作，成為大家共同的經典回憶。
經典環繞9月19日(六)至20日(日) 「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周末，9月19日(六)賽後「美聲天后」周蕙、「搖滾教父」姚可傑要登台開唱，9月20日(日)「亞洲天團」5566及悍將歌手們要帶來多首經典神曲，歡迎家人們進場一起複習那些深刻時光，兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。
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