聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂
中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就說：「我有聽懂你的意思，明天。」
米蘭達今天7局無失分，是生涯無失分最長局數的代表作，他表示：「非常開心，賽前就有預感能夠壓制打者。」
不過米蘭達被敲7安也有3次四壞，遇到不少危機，總教練丘昌榮表示：「控球還是要加油，前面五局都有遇到危機，這是他是一直以來的課題。」
米蘭達則說，投手難免會遇到控球問題，「接下來會再努力一點，調整好自己。」雖然被上壘，但還是能夠適時壓制打者，米蘭達說：「只是專注在球場上，每一球都非常專注，其他就交給上帝。」
這場投完後，米蘭達仍照計劃下二軍休息、調整，米蘭達表示，會再加強訓練，想辦法能夠多吃一點局數，「下一場出賽，會把自己更好的一面展現出來。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言