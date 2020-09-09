聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟先發投手米蘭達。 報系資料照
中信兄弟先發投手米蘭達。 報系資料照

中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就說：「我有聽懂你的意思，明天。」

米蘭達今天7局無失分，是生涯無失分最長局數的代表作，他表示：「非常開心，賽前就有預感能夠壓制打者。」

不過米蘭達被敲7安也有3次四壞，遇到不少危機，總教練丘昌榮表示：「控球還是要加油，前面五局都有遇到危機，這是他是一直以來的課題。」

米蘭達則說，投手難免會遇到控球問題，「接下來會再努力一點，調整好自己。」雖然被上壘，但還是能夠適時壓制打者，米蘭達說：「只是專注在球場上，每一球都非常專注，其他就交給上帝。」

這場投完後，米蘭達仍照計劃下二軍休息、調整，米蘭達表示，會再加強訓練，想辦法能夠多吃一點局數，「下一場出賽，會把自己更好的一面展現出來。」

米蘭達 丘昌榮 中信兄弟

延伸閱讀

圖輯／中職兄弟對戰桃猿取得四連勝

中職／米蘭達7局無失分代表作 中止猿隊4連勝

新洋投對決／猿隊註冊曼恩 兄弟推出雷艾斯

中職／兄弟米蘭達對決猿隊霸能 兩人都遇天敵

相關新聞

日職／吳念庭盜壘又敲二壘打 本季首打點進帳

西武獅隊台將吳念庭今天以代跑身分上場，不僅演出盜壘成功，還把握住唯一一次打擊機會，敲出帶有打點的二壘打，本季敲出的兩支安...

日職／王柏融27歲生日仍未先發 代打飛球出局

旅日台灣好手王柏融今天度過27歲生日，但仍不是他的幸運日，於今天日本火腿作客對羅德的比賽，還是未能排入先發，自重返一軍後僅兩次排入先發，且距上次先發8月23日，已超過半個月時間。 今天八局上，火

中職／米蘭達7局無失分代表作 中止猿隊4連勝

中信兄弟隊米蘭達投7局無失分好投，繳出來台代表作，加上周思齊三分砲幫忙，以8：1擊敗樂天桃猿隊，也中斷猿隊的4連勝，米蘭...

中職／蘇智傑開轟貢獻4打點 獅隊二連勝回第一

富邦悍將與統一獅隊之戰，獅隊靠著蘇智傑單場3安，包括6局下的兩分砲在內，攻下4打點，以6：0擊敗悍將，二連勝加上樂天桃猿...

新洋投對決／猿隊註冊曼恩 兄弟推出雷艾斯

中信兄弟隊明天與樂天桃猿隊之戰，雙方先發都是新面孔，猿隊今天註銷尼寇力、註冊曼恩，兄弟則預計將讓米蘭達下二軍，雷艾斯拉上...

新洋投對決／前隊友強碰 雷艾斯：希望我占上風

樂天桃猿隊與中信兄弟隊不約而同「開箱」新洋投，曼恩與雷艾斯今天賽前熱絡的互相聊天，原來兩人在今年春訓時同樣效力美職遊騎兵...

中職／陳冠宇經紀人指路 曼恩來台挑戰

樂天桃猿隊今天註銷尼寇力，新洋投曼恩註冊進入名單，明天將扛起一軍首次先發，曾效力日職加上有個韓裔妻子，對曼恩融入亞洲職棒...

中職／洋將不振+失誤過多 桃猿只能步下神壇

Lamigo桃猿隊去年球季順利拋下彩帶後，成為繼兄弟象、味全龍及統一獅之後，第四支三連霸的球隊。不過也是繼義大犀牛後，另一支封王後轉賣的球團，今年他們改穿樂天球衣繼續奮戰。然而改披紅袍後，桃猿整體表現

中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就...

中職／老來俏敲12轟 周思齊透露原因

中信兄弟隊周思齊今晚對樂天桃猿隊敲出突破僵局的3分砲，幫助球隊最終以8：1獲勝，單季累積12轟也創下個人4年來新高，賽後...

圖輯／中職兄弟對戰桃猿取得四連勝

中信兄弟今晚客場出戰樂天桃猿，四局上在周思齊轟出三分全壘打後，全隊開啟得分模式，在一輪強打猛攻下單局就搶下六分大局。

中職／高宇杰遇2年級低潮 阻殺與投手配合是課題

中職中信兄弟捕手高宇杰新人年就站穩一軍，不過到第2年後起伏較大，雖然打擊不穩定，不過捕手教練陳智弘認為，捕手還是要守優於...

熱門新聞

NBA／湖人雙星壓陣 朗多第四節殺出擊落火箭

NBA／公鹿少字母哥難演逆轉奇蹟 熱火重返東區決賽

NBA／火箭再有球員跨下遭襲 聯盟追加AD惡意犯規

NBA／熱火重回東區決賽 巴特勒霸氣發奪冠宣言

NBA／雷納德歷史地位難衝高？丁威迪歸咎代言錯品牌

朗多成關鍵因子 詹皇壓箱寶未出湖人底蘊猶厚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。