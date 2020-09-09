中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就說：「我有聽懂你的意思，明天。」

米蘭達今天7局無失分，是生涯無失分最長局數的代表作，他表示：「非常開心，賽前就有預感能夠壓制打者。」

不過米蘭達被敲7安也有3次四壞，遇到不少危機，總教練丘昌榮表示：「控球還是要加油，前面五局都有遇到危機，這是他是一直以來的課題。」

米蘭達則說，投手難免會遇到控球問題，「接下來會再努力一點，調整好自己。」雖然被上壘，但還是能夠適時壓制打者，米蘭達說：「只是專注在球場上，每一球都非常專注，其他就交給上帝。」

這場投完後，米蘭達仍照計劃下二軍休息、調整，米蘭達表示，會再加強訓練，想辦法能夠多吃一點局數，「下一場出賽，會把自己更好的一面展現出來。」