中職／老來俏敲12轟 周思齊透露原因

中信兄弟隊周思齊今晚對樂天桃猿隊敲出突破僵局的3分砲，幫助球隊最終以8：1獲勝，單季累積12轟也創下個人4年來新高，賽後周思齊笑說：「老來俏吧。」

兄弟與猿隊前三局上演投手戰，不過4局上周思齊3分砲帶動攻勢，兄弟單局攻下6分奠定勝利，總教練丘昌榮也說：「周思齊扮演好的角色，那發三分砲幫球隊吞了一顆定心丸。」

今年長打大爆發的原因？周思齊表示：「應該是攻擊策略比較好，技術、體能我是贏不了，但是會針對投手擬定策略，有經驗，對棒球的解讀比較好。」

至於對霸能敲出的三分砲是帶著什麼攻擊策略？「那是商業機密。」周思齊說：「不過因為戰績很接近，想要打倒他們，抱著必勝、決一死戰的心態。」

38歲的周思齊，全壘打還能續創近年新高，他說：「不是一天造成的。」從開始打職棒以來，每年都維持嚴格的體能訓練，才能保持競爭力，周思齊開玩笑說：「看起來年輕是有原因的。」也再強調了一次，「真的很嚴格。」