聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蘇智傑開轟貢獻4打點 獅隊二連勝回第一

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
蘇智傑。 資料照
蘇智傑。 資料照

富邦悍將與統一獅隊之戰，獅隊靠著蘇智傑單場3安，包括6局下的兩分砲在內，攻下4打點，以6：0擊敗悍將，二連勝加上樂天桃猿隊落敗，獅隊戰績獨居下半季第一。

獅隊前三局攻佔滿壘，都有分數進帳，1局下蘇智傑在滿壘時的安打帶有2分打點，2局下陳鏞基在滿壘時四壞保送擠回1分，3局下陳傑憲在滿壘時滾地推進，也有1分。

6局下蘇智傑的兩分砲將比數拉開到6：0，也是個人本季第25轟，甩開朱育賢獨居全壘打榜第二，蘇智傑總計單場5打數、3安打、4打點，累計76打點，也排聯盟第二，隊友林安可則以26轟、82打點暫居第一。

獅隊先發泰迪投6局被敲5支安打，有7次三振、1次保送，無失分，接手的劉軒荅、傅于剛、江承峰各投1局無失分，聯手完封悍將隊，泰迪拿下本季第二勝，也是二連勝。

蘇智傑 樂天桃猿

延伸閱讀

狂轟組合／蘇智傑、林安可都會轟 但陷低潮還在調整

中職／右打外野手實驗失敗 獅隊下放羅國龍、升張偉聖

中職／悍將有望3位20轟 林益全：還埋伏1人

中職／下個千安百轟百盜 陳鏞基看好蘇智傑

相關新聞

日職／吳念庭盜壘又敲二壘打 本季首打點進帳

西武獅隊台將吳念庭今天以代跑身分上場，不僅演出盜壘成功，還把握住唯一一次打擊機會，敲出帶有打點的二壘打，本季敲出的兩支安...

日職／王柏融27歲生日仍未先發 代打飛球出局

旅日台灣好手王柏融今天度過27歲生日，但仍不是他的幸運日，於今天日本火腿作客對羅德的比賽，還是未能排入先發，自重返一軍後僅兩次排入先發，且距上次先發8月23日，已超過半個月時間。 今天八局上，火

中職／米蘭達7局無失分代表作 中止猿隊4連勝

中信兄弟隊米蘭達投7局無失分好投，繳出來台代表作，加上周思齊三分砲幫忙，以8：1擊敗樂天桃猿隊，也中斷猿隊的4連勝，米蘭...

中職／蘇智傑開轟貢獻4打點 獅隊二連勝回第一

富邦悍將與統一獅隊之戰，獅隊靠著蘇智傑單場3安，包括6局下的兩分砲在內，攻下4打點，以6：0擊敗悍將，二連勝加上樂天桃猿...

新洋投對決／猿隊註冊曼恩 兄弟推出雷艾斯

中信兄弟隊明天與樂天桃猿隊之戰，雙方先發都是新面孔，猿隊今天註銷尼寇力、註冊曼恩，兄弟則預計將讓米蘭達下二軍，雷艾斯拉上...

新洋投對決／前隊友強碰 雷艾斯：希望我占上風

樂天桃猿隊與中信兄弟隊不約而同「開箱」新洋投，曼恩與雷艾斯今天賽前熱絡的互相聊天，原來兩人在今年春訓時同樣效力美職遊騎兵...

中職／陳冠宇經紀人指路 曼恩來台挑戰

樂天桃猿隊今天註銷尼寇力，新洋投曼恩註冊進入名單，明天將扛起一軍首次先發，曾效力日職加上有個韓裔妻子，對曼恩融入亞洲職棒...

中職／洋將不振+失誤過多 桃猿只能步下神壇

Lamigo桃猿隊去年球季順利拋下彩帶後，成為繼兄弟象、味全龍及統一獅之後，第四支三連霸的球隊。不過也是繼義大犀牛後，另一支封王後轉賣的球團，今年他們改穿樂天球衣繼續奮戰。然而改披紅袍後，桃猿整體表現

中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

中信兄弟先發投手米蘭達7局無失分的好投獲選MVP，賽後聽到媒體詢問是否準備好感謝隊友用的咖啡？還沒等到翻譯詢問，米蘭達就...

中職／老來俏敲12轟 周思齊透露原因

中信兄弟隊周思齊今晚對樂天桃猿隊敲出突破僵局的3分砲，幫助球隊最終以8：1獲勝，單季累積12轟也創下個人4年來新高，賽後...

圖輯／中職兄弟對戰桃猿取得四連勝

中信兄弟今晚客場出戰樂天桃猿，四局上在周思齊轟出三分全壘打後，全隊開啟得分模式，在一輪強打猛攻下單局就搶下六分大局。

中職／高宇杰遇2年級低潮 阻殺與投手配合是課題

中職中信兄弟捕手高宇杰新人年就站穩一軍，不過到第2年後起伏較大，雖然打擊不穩定，不過捕手教練陳智弘認為，捕手還是要守優於...

熱門新聞

NBA／湖人雙星壓陣 朗多第四節殺出擊落火箭

NBA／公鹿少字母哥難演逆轉奇蹟 熱火重返東區決賽

NBA／火箭再有球員跨下遭襲 聯盟追加AD惡意犯規

NBA／熱火重回東區決賽 巴特勒霸氣發奪冠宣言

NBA／雷納德歷史地位難衝高？丁威迪歸咎代言錯品牌

朗多成關鍵因子 詹皇壓箱寶未出湖人底蘊猶厚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。