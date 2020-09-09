中職／蘇智傑開轟貢獻4打點 獅隊二連勝回第一

富邦悍將與統一獅隊之戰，獅隊靠著蘇智傑單場3安，包括6局下的兩分砲在內，攻下4打點，以6：0擊敗悍將，二連勝加上樂天桃猿隊落敗，獅隊戰績獨居下半季第一。

獅隊前三局攻佔滿壘，都有分數進帳，1局下蘇智傑在滿壘時的安打帶有2分打點，2局下陳鏞基在滿壘時四壞保送擠回1分，3局下陳傑憲在滿壘時滾地推進，也有1分。

6局下蘇智傑的兩分砲將比數拉開到6：0，也是個人本季第25轟，甩開朱育賢獨居全壘打榜第二，蘇智傑總計單場5打數、3安打、4打點，累計76打點，也排聯盟第二，隊友林安可則以26轟、82打點暫居第一。

獅隊先發泰迪投6局被敲5支安打，有7次三振、1次保送，無失分，接手的劉軒荅、傅于剛、江承峰各投1局無失分，聯手完封悍將隊，泰迪拿下本季第二勝，也是二連勝。