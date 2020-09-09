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中職／米蘭達7局無失分代表作 中止猿隊4連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟先發投手米蘭達。 報系資料照
中信兄弟先發投手米蘭達。 報系資料照

中信兄弟隊米蘭達投7局無失分好投，繳出來台代表作，加上周思齊三分砲幫忙，以8：1擊敗樂天桃猿隊，也中斷猿隊的4連勝，米蘭達拿下3連勝、連兩場獲選單場MVP。

前三局0：0的僵局，兄弟在4局上打破缺口，趁著霸能不穩，開局連敲5支安打，包括周思齊的三分砲，接下來江坤宇高飛犧牲打進帳一分，陳家駒、陳文杰在一出局後補上兩支一壘打，也各有一分打點，一口氣攻下6分大局。

米蘭達7局無失分，投出個人本季無失分最長局數，雖被敲7安，也有3次四壞保送，不過5次三振出現在關鍵時刻，化解危機，拿下本季第8勝，防禦率3.97，躍升到聯盟第二，僅次於隊友德保拉，141次三振暫居聯盟第一。

周思齊總計3打數1安打，3打點，4局上敲出的三分砲是個人本季第12轟，38歲的周思齊在8月14日敲出第10轟，是本季雙位數全壘打中，最年長的球員，也是兄弟隊史單季十轟以上的最年長球員。

猿隊在9局下靠著郭嚴文從蔡齊哲手中敲出陽春砲，打破鴨蛋，避免遭到完封。

周思齊 米蘭達

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