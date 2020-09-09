中職／高宇杰遇2年級低潮 阻殺與投手配合是課題

中職中信兄弟捕手高宇杰新人年就站穩一軍，不過到第2年後起伏較大，雖然打擊不穩定，不過捕手教練陳智弘認為，捕手還是要守優於攻，現在最重要的課題是與投手配合和溝通。

高宇杰於2018年季中加入職棒，去年就得到大量一軍機會，出賽50場、打擊率2成87；更是在去年底入選世界12強賽中華隊，表現優異。不過高宇杰今年遇到「2年級生症候群」，下半季狀況不穩定，4日才剛回一軍，但出賽機會不多，主戰捕手仍是陳家駒。

高宇杰目前在一軍打57場，打擊率2成43，近期手感較不穩定。捕手教練陳智弘說：「我不會去建議打擊，這部分會給打擊教練調整，捕手這方面要優於打，120場要怎麼去帶領每一個投手，也要去了解其他隊的打者。」

陳智弘表示，很相信高宇杰在球場上的守備，不過阻殺還要調整，今年阻殺率2成73，與去年的6成相比有段差距。陳智弘指出，傳球並沒有問題，而是跟投手配合、溝通的部分，「像有時投手2好球了，會想先三振打者，他要去了解投手的想法，2年級生要面臨的部分就是溝通。」

陳智弘認為，年僅23歲的高宇杰還有很多東西必須面對，守備、打擊互相影響也是其中之一，不過會給選手較大空間調整。陳智弘說：「以前我碰到問題時，教練都會說要怎麼做，但之後再度碰到時，反而沒辦法自己解決，所以我會盡量讓選手用自己的方式面對。」

經歷過今年的跌跌撞撞，陳智弘表示，這都是很好的經驗，像陳家駒、黃鈞聲之前也都遇過，「選手成長都是在這邊，希望他度過了之後要更好、更成熟。」