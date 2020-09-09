日職／吳念庭盜壘又敲二壘打 本季首打點進帳

西武獅隊台將吳念庭今天以代跑身分上場，不僅演出盜壘成功，還把握住唯一一次打擊機會，敲出帶有打點的二壘打，本季敲出的兩支安打都是長打，打擊率1成54，西武隊最終以13：5擊敗歐力士隊。

西武以9：5領先進入7局下，開局梅西亞（Ernesto Mejia）就保送上壘，換上吳念庭代跑，吳念庭也在該局跑出一次盜壘成功，不過最終未能得分。

吳念庭也接替守備一壘，在8局下等到打擊機會，兩出局、三壘有人時，歐力士選擇敬遠山川穗高、對決下一棒的吳念庭，吳念庭沒有漏氣，面對左投飯田優也一顆146公里速球，敲成右外野二壘打，帶回1打點，西武也在該局攻下4分。

這是吳念庭本季第一分打點，也是繼8月26日後再度敲安，13打數2安打，兩次都是二壘打，長打率3成08。