聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭盜壘又敲二壘打 本季首打點進帳
西武獅隊台將吳念庭今天以代跑身分上場，不僅演出盜壘成功，還把握住唯一一次打擊機會，敲出帶有打點的二壘打，本季敲出的兩支安打都是長打，打擊率1成54，西武隊最終以13：5擊敗歐力士隊。
西武以9：5領先進入7局下，開局梅西亞（Ernesto Mejia）就保送上壘，換上吳念庭代跑，吳念庭也在該局跑出一次盜壘成功，不過最終未能得分。
#呉念庭 選手の今季初となる適時打！勝利を手繰り寄せます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/29GQMVDNGy— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) September 9, 2020
吳念庭也接替守備一壘，在8局下等到打擊機會，兩出局、三壘有人時，歐力士選擇敬遠山川穗高、對決下一棒的吳念庭，吳念庭沒有漏氣，面對左投飯田優也一顆146公里速球，敲成右外野二壘打，帶回1打點，西武也在該局攻下4分。
這是吳念庭本季第一分打點，也是繼8月26日後再度敲安，13打數2安打，兩次都是二壘打，長打率3成08。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言