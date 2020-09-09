中職／統一獅金門日 爽口高粱調酒嘗鮮

統一獅隊近年與金門縣交流頻繁，今日（9日）舉辦金門主題日，賽前在場外安排總教練林岳平和選手林祐樂示範「金門高粱酒」如何調酒，也邀請到金門縣議會議長洪允典以及金門縣議員楊永立、石永城擔任開球儀式儀式嘉賓。

統一獅隊與金門情感濃厚，主要是金門酒廠長期支持近10年，希望金門地區棒球被重視，因此統一獅每年帶領教練及選手們前往金門舉辦棒球推廣回饋基層指導活動，讓熱愛棒球的學生對於棒球運動能有更深層認識及充滿夢想。

近年來金門參賽的棒球成績亦愈來愈搶眼，各界對於金門參賽隊伍評價也很高，統一獅也會繼續耕耘金門基層棒球，讓金門地區棒球能創造更多佳績與蓬勃發展。

今日9月9日統一獅特地規劃為金門主題日，而談到金門，最首推的一定是金門酒廠的「金門高粱酒」，因此在賽前場外特別安排總教練林岳平和選手林祐樂提供調酒服務，在現場示範金門高粱酒如何利用隨手可得之便利飲品進行調酒。

本場金門主題日，特別邀請到金門縣議會議長洪允典來到台南棒球場擔任開球嘉賓，金門縣議員楊永立擔打擊者，金門縣議員石永城擔任主審。