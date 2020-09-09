中職／兄弟王牌黃恩賜將回歸一軍 魏碩成轉任長中繼

中職中信兄弟黃恩賜經過在二軍調整後，將在這星期回歸先發輪值，會在12或13日先發，投手教練佛斯特說黃恩賜已經準備好了；而魏碩成將轉任長中繼，教練會持續評估他的表現。

為保護上半季貢獻7勝的本土王牌先發黃恩賜，兄弟設定整年不要讓他投超過150局，因此7月29日被降下二軍。黃恩賜在二軍已出賽2場、投7局，防禦率3.86；這星期將回歸一軍輪值，兄弟投手教練佛斯特表示，會在12或13日先發，目前狀況不錯。

佛斯特指出，黃恩賜回歸先發後不會特別設下球數限制，「會看比賽狀況調整，既然讓他回到一軍，就代表他已經準備好了。」至於黃恩賜回一軍後，誰會下二軍，兄弟教頭丘昌榮表示，還要再觀察球員表現。

兄弟這段時間的先發左投魏碩成在一軍投4場含3先發，拿下1勝2敗，防禦率7.71，這3場先發都出現偏多的4次保送，有2場投不滿5局。不過丘昌榮指出，魏碩成目前會繼續留在一軍，轉任長中繼。

丘昌榮說：「畢竟球隊還是要有一個長中繼，之後還要看魏碩成的表現，表現好才能繼續留在一軍，不過今天不會上場，因為距離上次先發才過了3天。」