中職／陳冠宇經紀人指路 曼恩來台挑戰

樂天桃猿隊今天註銷尼寇力，新洋投曼恩註冊進入名單，明天將扛起一軍首次先發，曾效力日職加上有個韓裔妻子，對曼恩融入亞洲職棒環境有不小幫助，而會選擇來台灣，則跟旅日台將陳冠宇有關。

36歲的曼恩有過三年日職經驗，效力過橫濱、羅德隊，去年效力羅德隊時，認識了台灣球員陳冠宇，在跟陳冠宇的經紀人聊天過程中，談到了關於台灣的種種，對方提及「到台灣打球也是個選項」，意外開啟曼恩的旅台路。

曼恩在日職以後援為主，去年在羅德隊出賽14場（1場先發），防禦率3.94，16局送出20次三振，2018年效力美職遊騎兵時，在大聯盟出賽7場也都是後援，共8.1局送出3次三振，防禦率5.40。

來到中職挑戰新環境，曼恩認為在日職的經驗還有韓裔妻子，對自己融入亞洲環境有幫助，「像我過去兩周一個人待在嘉義，如果沒有這類經驗，會辛苦一點，我在國外的適應能力滿好的，很容易進入狀況。」

曼恩今年遊騎兵春訓時投過一場，加上9月1日在中職二軍投了4局無失分、飆8K，受到疫情影響，僅有兩次實戰經驗，不過曼恩認為問題不大，「今年狀況比較特殊，但我也做足準備，很快達到好的狀態。」

明天將迎接首次一軍先發，曼恩表示，自己目前狀況不錯，還是會先照自己原本的方式去投球，再根據對方的反應去調整，「亞洲球風不同，要如何調整現在還很難說，雖然有看過影片，不過中職沒有類似我這樣的投手。」

曼恩坦言現在還不便談論其他球隊的打者，不過對隊友朱育賢的打擊印象深刻，「我喜歡觀察打者的揮擊型態，他能夠把球打到球場的各個地方，我很喜歡看他打球。」