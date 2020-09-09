新洋投對決／前隊友強碰 雷艾斯：希望我占上風

樂天桃猿隊與中信兄弟隊不約而同「開箱」新洋投，曼恩與雷艾斯今天賽前熱絡的互相聊天，原來兩人在今年春訓時同樣效力美職遊騎兵隊，繞了大半個地球，明天將在中華職棒同場較勁。

猿隊今年招募來的曼恩，年初曾與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓，28歲的雷艾斯則是去年效力於光芒隊，今年初與遊騎兵簽定小聯盟合約，但因疫情影響，6月遭到釋出。

雷艾斯表示，今年春訓時曾見過曼恩，兩人在中職二軍時也曾碰面，今天主要是交換一下來到台灣後的心得，「互相分享、了解一下這個環境。」

由於聊天時彼此未透露先發日，雷艾斯在接受媒體訪問時才知道明天會對上這位前隊友，雷艾斯表示：「希望我是在最後占上風那個人。」雷艾斯在二軍先發三場，11.1局失13分，防禦率10.32，不過最後一場是6局失3分的優質先發。

對於明天將要在一軍首次先發，雷艾斯心情上很興奮，不過對於猿隊打者還沒機會好好熟悉，「我會利用今天去觀察，擬定投球策略。」

兄弟投手教練佛斯特則表示，自己對於雷艾斯的了解跟外界差不多，知道他有不錯的速球，還有滑球、曲球、卡特球、變速球等多樣的球種，「不管怎樣，很難用計劃去預測實際表現，尤其當你是在桃園球場面對樂天桃猿隊的時候。」