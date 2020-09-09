新洋投對決／猿隊註冊曼恩 兄弟推出雷艾斯

中信兄弟隊明天與樂天桃猿隊之戰，雙方先發都是新面孔，猿隊今天註銷尼寇力、註冊曼恩，兄弟則預計將讓米蘭達下二軍，雷艾斯拉上一軍，兩位新洋投的一軍初登板將在明天強碰。

猿隊今天作出洋將最後抉擇，保留霸能、卡本特、威拉諾，註銷尼寇力，以便空出第四名洋將註冊位置給曼恩，猿隊也在明天推出曼恩先發。

猿隊總教練曾豪駒賽前刻意保持神秘，僅表示曼恩本周應會先發，就二軍看來，球速、控球都不錯，尾勁好、滑球犀利，「至於對一軍如何，要投過才知道。」

總教練丘昌榮表示，雷艾斯在二軍已投過三場，用球數拉到100球以上，明天先發不會刻意限制，看戰局演變，至於能否留在一軍，也要看他的表現決定。