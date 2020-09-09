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日職／巨人82年來首人 菅野智之開季10連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人先發投手菅野智之自開幕戰起豪取10連勝，成隊史第二人。 聯合報系資料照片
巨人先發投手菅野智之自開幕戰起豪取10連勝，成隊史第二人。 聯合報系資料照片

巨人與中日龍昨天上演菅野智之跟大野雄大的王牌對決，菅野智之以7局5安零失分表現，幫助球隊以2：0獲勝，硬是把完投9局失2分的大野比下去，菅野智之自開幕戰起豪取10連勝，成隊史第二人。

中日龍王牌大野雄大昨日挑戰連6場完投勝的紀錄，燃燒小宇宙用115球完投9局，僅被敲6支安打失掉2分，飆出5K只投出1次保送，卻殺出巨人王牌菅野智之，不遑多讓用101球主投7局，送出6K，讓中日打者全場為數不多的6支安打沒能串連，完封中日打線，也讓大野雄大苦吞完投敗，無緣續寫紀錄。

菅野智之不只隊友2分些微火力支援，退場後援也接連守成替他奪下從開幕戰起12場先發的10連勝，成為日職史上開幕先發第6人，也是個人生涯7度拿下雙位數勝投，同時比肩巨人名人堂球星須田博（Victor Starffin）1938年後，82年來再次有開幕先發獲得10連勝。

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