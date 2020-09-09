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日職／洋將不振+失誤過多 桃猿只能步下神壇

聯合新聞網 / Tzuyi
威拉諾如果還有去年身穿黃衫軍紐維拉球衣時的身手，樂天或許上半季早就封王了，也不會落入現在的窘境。 聯合報系資料照片
威拉諾如果還有去年身穿黃衫軍紐維拉球衣時的身手，樂天或許上半季早就封王了，也不會落入現在的窘境。 聯合報系資料照片

Lamigo桃猿隊去年球季順利拋下彩帶後，成為繼兄弟象、味全龍及統一獅之後，第四支三連霸的球隊。不過也是繼義大犀牛後，另一支封王後轉賣的球團，今年他們改穿樂天球衣繼續奮戰。然而改披紅袍後，桃猿整體表現並不如以往順遂，近四年來首度丟掉上半季冠軍，下半季目前戰績仍呈現膠著，即使與領先者沒有太多場差，但已無以往勢如破竹的氣勢，有可能無緣今年季後賽。

去年下半季Lamigo雖然終止連續五個半季封王，但當時他們已取得總冠軍賽資格，正針對洋將做策略調整。另一方面下半季之初，球團於7月宣布轉賣，這樣的消息不但震撼職棒圈，許多不確定因素勢必讓球隊士氣受到影響。9月球隊確定買家後，如同當時富邦接手義大般，如同在台灣大賽前替球員注入強心針，最後以強大的打擊火力順利完成三連霸。

季末桃猿總教練洪一中出走，帶著吳俊良及郭建霖轉投富邦悍將，但樂天隨後與其他教練團完成續約，並補進劉榮華、林英傑等教練，將影響降至最低。本土球員部分，僅2位二軍球員離隊，並不影響整體戰力。為了穩住軍心，樂天還續聘劉玠廷擔任領隊，整體而言仍樂天桃猿仍是一支戰力完整的球隊。開季前兩週還曾一敗難求，然而最後仍無法讓他們在上半季拋下彩帶。

樂天幫曾豪駒留下教練團大部分成員，因此除了臨場反應經驗較不足外，整體球隊運作應與以往無太大差異。 聯合報系資料照片
樂天幫曾豪駒留下教練團大部分成員，因此除了臨場反應經驗較不足外，整體球隊運作應與以往無太大差異。 聯合報系資料照片

洋將戰力不如預期　增添投手調度負擔

在三連霸時期桃猿隊倚賴洋將甚深，尤其網羅他隊棄將道恩斯、賽格威、尼克斯、克恩三世等人，加以調整成王牌投手，更是令球迷津津樂道。搭配他們自己找來的史博威及李茲等，這些年的洋投陣容堪稱聯盟之冠。今年球季雖然去年勝投王李茲最終未能加入，但隨即補上霸能、卡本特、尼寇力等三位具大聯盟資歷的洋投，並網羅去年季末連奪2個月MVP的威拉諾(去年原名紐維拉)。

洋投李茲今年未能繼續為桃猿效力，對樂天來說是一大損失。 聯合報系資料照片
洋投李茲今年未能繼續為桃猿效力，對樂天來說是一大損失。 聯合報系資料照片

即使霸能及卡本特仍是水準之上，但另外兩位洋投的表現就讓球隊非常難堪，尼寇力及威拉諾兩人合計出賽20場賽事，其中19場先發，只替球隊拿下2勝，卻吞下10敗，防禦率分別是5.9及7.13。其中威拉諾先發12場，只有1勝7敗，敗場已追平前兩年在中信的成績。他們負擔球隊超過五分之一的賽事，比球隊勝投王翁瑋均還多，卻無法替球隊拿下勝利，還讓球隊投手調度更加負擔。

人人都當工具人 反讓守備失誤增多

今年球季桃猿另一個較大的變化就是守備失誤變多，至今出賽91場，已經出現106次失誤，是唯一破百的球隊，逼近他們去年整年度的108次。另外在捕手部分，捕逸及被盜壘成功都是最多的，免費送給對手不少壘包。他們今年因此出現75分非自責分，是聯盟最多，比守備率最佳的統一多20分。

林立的打擊火力確實傲人，但他跟林智平守備位置重疊，為了讓兩人都上場，反而犧牲守備的穩定性。 聯合報系資料照片
林立的打擊火力確實傲人，但他跟林智平守備位置重疊，為了讓兩人都上場，反而犧牲守備的穩定性。 聯合報系資料照片

造成今年有如此大的守備問題，主要在於曾豪駒總教練為了讓打擊火力最大化，調整部分球員的守備位置。包含老將林智平，不再固守三壘，變成內野工具人，在游擊防區失誤不斷；守備本就不穩定的林立，需在二、三壘輪替，同樣失誤連連。另外捕手部分，則是今年讓年輕的廖健富增加蹲捕機會，還在繳學費中。這些策略原則上是幫助球隊更好，但失誤就很容易產生反效果。

桃猿隊最引以為傲的打擊火力，在現今百花齊放的時代，整體成績依然不輸人。但在洋投技不如人，又不敢給本土投手更多機會的情況下，自然就會吃到苦頭。另一方面守備失誤過多，免費贈送對方上壘及得分機會，當然就更容易打擊士氣。如果新洋投及守備教練未能即時救「猿」，恐怕這支冠軍球隊只能步下神壇，看著別人拋下彩帶了！

樂天桃猿 曾豪駒 林智平 廖健富

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