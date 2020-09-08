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中職／郭阜林戲劇化敲追平三分砲 賽後說「對不起」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
九局下、兩出局，郭阜林敲出追平三分砲，幫助統一獅隊死裡逃生，進而在延長10局等到陳重羽的再見安打，終場以8：7擊敗富邦悍將隊。 報系資料照／記者侯永全攝影
九局下、兩出局，郭阜林敲出追平三分砲，幫助統一獅隊死裡逃生，進而在延長10局等到陳重羽的再見安打，終場以8：7擊敗富邦悍將隊。 報系資料照／記者侯永全攝影

九局下、兩出局，郭阜林敲出追平三分砲，幫助統一獅隊死裡逃生，進而在延長10局等到陳重羽的再見安打，終場以8：7擊敗富邦悍將隊，郭阜林以4安打、雙響砲、5分打點的超猛表現，領取單場MVP，經歷酒駕風波的他，賽後站在頒獎台上向球迷說：「對不起」。

獅隊中止4連敗的過程相當曲折，九局處於4：7落後，面對悍將隊終結者陳鴻文，只差一個出局數就要落敗，郭阜林先敲出敲出捕手上方飛球，捕手林宥穎差點就要接進手套卻掉了出來，下一球就被轟成追平比分的三分砲。

延長十局，鄧志偉先選到保送上壘，換上陳重廷代跑，推進二壘後，陳重羽以再見安打送回弟弟，為四連敗畫下句點。

郭阜林表示，面對陳鴻文的打席，自己盡量保持專注，設定好球帶去攻擊，不要錯過任何失投球。

他因酒駕一度遭禁賽，歸隊後也持續面對球迷不諒解的聲音，今天在頒獎台上說出感謝與道歉，「真的謝謝球迷來球場替我們加油， 很感動你們都留到最後，我有一句話想對所有球迷說，對不起。」

此戰先發投手上演洋投對決，都以無關勝敗收場，羅力投到第四局，在面對羅暐捷的打席，遭強襲球打中右手肘，接球傳一壘完成刺殺，但他也因傷無法再投，連兩場先發都以3.2局下班。

獅隊布雷克則是投了6.2局，被敲8安打、失5分，帶著敗投資格退場，靠郭阜林一棒追平，讓他躲過敗投，下一場先發仍可繼續挑戰個人5連勝。

郭阜林

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