聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／郭阜林戲劇化敲追平三分砲 賽後說「對不起」
九局下、兩出局，郭阜林敲出追平三分砲，幫助統一獅隊死裡逃生，進而在延長10局等到陳重羽的再見安打，終場以8：7擊敗富邦悍將隊，郭阜林以4安打、雙響砲、5分打點的超猛表現，領取單場MVP，經歷酒駕風波的他，賽後站在頒獎台上向球迷說：「對不起」。
獅隊中止4連敗的過程相當曲折，九局處於4：7落後，面對悍將隊終結者陳鴻文，只差一個出局數就要落敗，郭阜林先敲出敲出捕手上方飛球，捕手林宥穎差點就要接進手套卻掉了出來，下一球就被轟成追平比分的三分砲。
延長十局，鄧志偉先選到保送上壘，換上陳重廷代跑，推進二壘後，陳重羽以再見安打送回弟弟，為四連敗畫下句點。
郭阜林表示，面對陳鴻文的打席，自己盡量保持專注，設定好球帶去攻擊，不要錯過任何失投球。
他因酒駕一度遭禁賽，歸隊後也持續面對球迷不諒解的聲音，今天在頒獎台上說出感謝與道歉，「真的謝謝球迷來球場替我們加油， 很感動你們都留到最後，我有一句話想對所有球迷說，對不起。」
此戰先發投手上演洋投對決，都以無關勝敗收場，羅力投到第四局，在面對羅暐捷的打席，遭強襲球打中右手肘，接球傳一壘完成刺殺，但他也因傷無法再投，連兩場先發都以3.2局下班。
獅隊布雷克則是投了6.2局，被敲8安打、失5分，帶著敗投資格退場，靠郭阜林一棒追平，讓他躲過敗投，下一場先發仍可繼續挑戰個人5連勝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言