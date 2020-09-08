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日職／連13場未先發 王柏融代打空手而歸

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

日本火腿今天出戰千葉羅德隊，台將王柏融連續13場比賽未排上先發，他在第七局上場代打，敲出中外野飛球出局，打擊率下滑為1成46。

王柏融前一次先發已是8月23日，加上今天，已經連續13場板凳待命，此役在第七局火腿2：3落後，清宮幸太郎敲出飛球出局後，王柏融接替捕手清水優心的棒次上場打擊，面對唐川侑己，在球數2好2壞後，鎖定一顆偏高球路出棒，形成中外野飛球遭到接殺。

王柏融本季出賽29場，48打數敲出7安打，打擊率1成46，有1分打點，全壘打尚未開張。

火腿此戰由上澤直之先發，首局先因羅德洋砲馬丁（Leonys Martín）的陽春砲、本季第20轟掉分，第五局又在滿壘時遭遇馬丁，被他敲出安打，帶有2分打點。

上澤直之最終以107球先發7局，被敲4安打、失3分（責失2分），送出9次三振，退場時為2：3落後，確定無緣爭取本季第6勝。

王柏融 日本火腿

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