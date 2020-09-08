中職／兄弟米蘭達對決猿隊霸能 兩人都遇天敵

樂天桃猿隊上周收下4連勝，在下半季戰績榜上步步逼近，明天與中信兄弟隊交手，兩隊分別由霸能與米蘭達先發，兩人前一戰都是七局好投奪勝，但此役也正好都對上彼此最難纏的對手。

米蘭達對戰猿隊的防禦率為5.65、挨7轟，霸能對兄弟則為防禦率5.86、挨8轟，都糟於對上另外兩隊。

樂天桃猿先發投手霸能。記者季相儒／攝影

霸能明天要爭取成為繼兄弟德保拉後，本季第二位10勝投手，但他在7月後的出賽失分偏多，近4場對兄弟的先發，合計丟掉28分（責失26分），要闖過兄弟這關並不容易。

台南球場由統一獅續戰富邦悍將隊，獅隊洋投泰迪前一戰投4.2局、失6分，挨了3發全壘打，內容不佳，休息4天後再度登板，明天將是他首度對戰悍將隊。

悍將隊由邦威先發，他的前4場先發拿下2勝2敗、防禦率3.00，而這四戰就有三場碰到獅隊，明天將是第四度對陣。

邦威前一戰投5局失1分，送出9次三振，帳面成績優異，但用球數過多是隱憂，總教練洪一中當時賽後直指，邦威的球不好打，但控球令人擔憂，「雖然只掉1分，但好幾次都投到1好3壞、2好3壞，如果不是大幅領先，他這樣丟很容易連5局都吃不完。」